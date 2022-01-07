歌友會員確診 柯文哲：社區感染但不用太恐慌

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桃園機場COVID-19群聚案擴大，包含3名金嗓歌友會相關人員，累計確診數已達12例。台北市長柯文哲（前中）7日表示，疫情已有社區感染，但大部分人打過COVID-19疫苗，有相當程度抵抗力，不用太恐慌。中央社記者陳昱婷攝 111年1月7日

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）金嗓歌友會3名相關人員確診，桃園機場群聚案累計12人染疫。台北市長柯文哲今天指出，疫情已有社區感染，但大部分人打過COVID-19疫苗，有相當程度抵抗力，不用太恐慌。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，昨天深夜新增4人確診，包含3名金嗓歌友會相關人員，累計確診數已達12例。

柯文哲今天出席台北市後疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表記者會後接受媒體聯訪表示，一開始看到清潔工與司機確診時就知道有社區感染，因為感染源不明，而歌友會相關人員確診更證實病毒有一定程度有進入社區。

柯文哲指出，民眾不用太恐慌，因為現在的台灣與半年前不一樣了，大部分人已經接種COVID-19疫苗，有相當程度的抵抗力，但仍應維持小心謹慎，且他不希望隨便下一道命令、禁止餐廳內用，導致餐廳全垮，餓死的比病死的多。

媒體提問，台北市目前有沒有桃機群聚案的足跡。對此，柯文哲指出，今天上午有問過，到目前為止還沒有接到來自桃園的疫調報告，不過通常是桃園疫調後通知中央，中央再傳來，這套系統有時候會延遲。

對於台南市長黃偉哲宣布台南若發生重大疫情將停辦大型活動，柯文哲說，這是新常態的問題，台北市從去年「白晝之夜」就開始推動大型活動要線上線下、虛實整合，疫情嚴重就限縮參與人數，狀況好就歡迎大家到現場看，按照疫情需要調整配比。（編輯：戴光育）1110107