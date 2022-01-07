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疫情14/300

新北1/8至1/21醫院長照安養機構停止探視 5情形例外

2022/1/7 18:59（1/7 22:10 更新）
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新北市8日起至21日止，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
新北市8日起至21日止，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）因應COVID-19（冠狀病毒疾病）防疫需求，新北市府衛生局今天傍晚宣布，8日起至21日止，全新北市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視。

新北市府衛生局今天傍晚發新聞表示，明天（8日）起至21日止，全新北醫院、長照機構、安養機構、精神照護機構，停止探視。

衛生局說例外情形包括，醫院病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

醫院急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

至於長照機構的例外包括，住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。另外，其他經機構評估有必要探視者，也在例外條件。（編輯：張銘坤）1110107

新北市府衛生局宣布，8日起至21日止，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視，5情形例外。（圖取自facebook.com/ntpchealth）
新北市府衛生局宣布，8日起至21日止，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視，5情形例外。（圖取自facebook.com/ntpchealth）
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