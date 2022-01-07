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疫情19/300

北市禁內用標準 1週3群聚或1天10例不明感染源

2022/1/7 17:28（1/7 19:20 更新）
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根據北市府訂定標準，單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例時，餐廳禁止內用。（中央社檔案照片）
根據北市府訂定標準，單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例時，餐廳禁止內用。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）本土疫情升溫，根據台北市政府訂定標準，當單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例時，活動就會延後或取消辦理，並禁止餐廳內用。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台北市政府今天下午臨時舉行記者會，對於禁止內用、停辦實體活動等防疫升級的標準，市長柯文哲說，政府有責任在防疫與經濟間取得平衡，COVID-19不會1、2天就從地球上消失，若要求0確診，整個經濟會垮掉。

柯文哲指出，風險管理是新常態下所有企業要具備的能力，包含應變速度及保險機制，若應變速度不夠快，凡事都要較保守，而大型活動都會以照常舉辦的方向規劃，但有可能前一天喊停，造成的損失會給以保險方式補償。

根據最新版「台北市疫情警戒標準及注意事項」，若台北市單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例，活動就會延後或取消辦理，餐廳也會禁止內用。

針對Delta變異株，北市加強管制，若1天確診病例超過10例，或每週平均1天感染源不明病例超過2例，或每週社區群聚超過3件，就會下令禁止內用，並調降活動人數限制。

此外，台北市副市長黃珊珊表示，台北市有516輛防疫計程車、20輛防疫巴士、30輛篩檢巴士及5輛篩檢通用計程車，駕駛均已打滿2劑疫苗，明天開始要求每週進行PCR檢測，並以最快速度造冊施打第3劑疫苗。

黃珊珊表示，為了讓搭乘民眾及駕駛都獲得充分保護，防疫車輛出勤後都會實施清消，包含把手、椅背、車窗、地板等處完整消毒。（編輯：張銘坤）1110107

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