高雄加嚴管制醫院 暫緩非必要健檢、限制探病時段

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高雄市長陳其邁7日宣布高雄市啟動第一波醫院加嚴管制措施，暫緩非必要健檢、限制探病時段訪客數、接受呼吸道侵入手術須有PCR陰性證明等。圖為高雄民眾在醫院外等待採檢畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市長陳其邁今天宣布高雄市啟動第一波醫院加嚴管制措施，暫緩非必要健檢、限制探病時段訪客數、接受呼吸道侵入手術須有PCR陰性證明、醫院美食街用隔板等。

桃機群聚案確診人數已有12人，各地紛紛加嚴疫情管制措施。高雄市長陳其邁今天出席「公車式小黃2.0幸福共享 美濃GO！」啟用典禮接受媒體聯訪表示，昨天召開專家會議，今天早上市府已通過啟動第一波醫院加嚴管制措施。

陳其邁說，醫院是防疫的最後堡壘，也可能是最大感染風險所在；過去很多社區或者地區流行，都是由一些群聚場所爆發，造成社區傳播，所以醫院或人潮多的地方，風險自然會比較高。

陳其邁也表示，高市府一直跟中央建議，對1到3類特殊風險族群者，如防疫旅館、防疫計程車司機等工作人員，應縮短間隔時間，盡快接種第3劑。

高雄市政府衛生局透過新聞稿表示，目前高雄負壓隔離病房111間，占床率未達50%，專責病房現已開設170房，目前占床率未達10%，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，落實區隔「居家檢疫」與「居家隔離」對象風險管理。

醫院加嚴管制措施部分，衛生局說明，高雄市民國111年度老人健檢自8日起全面暫緩實施，非必要的一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。

衛生局說，除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段為每日固定一時段，每名住院病人限每次至多2名訪客；陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩（含家用快篩）。民眾到醫院進行呼吸道相關侵入性門診手術，也應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。

疫苗接種部分，衛生局表示，12家指定隔離醫院的高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患的工作人員），應完成COVID-19第3劑疫苗接種。醫事人員於各類醫事機構間支援，已接種3劑COVID-19疫苗者應檢附接種紀錄卡等佐證資料，在醫事人員報備支援系統辦理線上申請；未接種第3劑者，每月應加做COVID-19抗原檢驗或核酸檢驗至少1次。

衛生局也要求，各醫院落實查核入院民眾量體溫、TOCC或讀卡雲端藥歷就醫紀錄及COVID-19疫苗接種紀錄，應加強特別宣導必要感控措施。

衛生局表示，將限制醫院門診區、公共區域飲水機及文具使用，並落實定時清消、間隔座位等感控措施。設有美食街醫院則應加強管理，落實實聯制、使用隔板、手部衛生、人流管制等相關防疫措施。（編輯：郭諭儒）1110107

（高雄市政府提供）

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