桃園機場群聚案延燒12確診 陳時中：疫情有點緊張

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桃機群聚案6日晚間再增4人染疫，確診人數來到12人。圖為5日桃園龍岡大操場採檢站狀況，圖中人物與新聞當事人無關。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、葉臻台北6日電）桃機群聚案延燒，不僅今晚新增1名女保全染疫，另在金嗓歌友會驗出3例確診，全案確診人數來到12人；歌友會明天還有100多人須採檢，桃市府建議歌友會附近的居民加強採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，前進指揮所指揮官王必勝今天晚間和桃園市長鄭文燦緊急赴桃機召開記者會，宣布新增1名女保全染疫，將針對保全公司391人全面進行PCR採檢。

另外，桃園市政府衛生局長王文彥也表示，今天針對金嗓歌友會會員進行全員採檢時，又驗出3例陽性，其中2人是歌友會會員，1人是計程車司機，過年前都在歌友會，他們與染疫的桃機清潔人員（案17239）在歌友會有多次足跡重疊。

王文彥說，歌友會明天還有100多人要採檢，建議歌友會附近的居民也出來採檢。

據統計，桃園機場累計9人確診，金嗓歌友會則有3人確診，目前整起群聚案累計12人確診。（編輯：張佑之）1110106

桃園機場群聚案擴大 陳時中：疫情有點緊張

（中央社記者江慧珺台北6日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚擴大，指揮中心指揮官陳時中今天晚間證實「有增加一些案例」，他坦言疫情到達有一點緊張，但目前研判仍是已知傳播鏈內。

桃園機場COVID-19群聚案持續延燒，今晚傳出又有新增確診個案。陳時中接受媒體電話聯訪證實，確實有增加案例，研判仍在已知傳播鏈內，是較好的情況。他表示，雖不希望新增確診個案，但及早找出確診者是好事情。（編輯：張佑之）1110106

桃園機場群聚案擴大，6日深夜再增4例確診，累計確診人數到達12例。（中央社製圖）