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桃園機場群聚案 王必勝點出2處廁所是可疑源頭

2022/1/6 17:49（1/7 14:36 更新）
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桃園機場COVID-19群聚案累計8人確診。前進指揮所指揮官王必勝6日指出，6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所，是可疑的源頭處所。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
桃園機場COVID-19群聚案累計8人確診。前進指揮所指揮官王必勝6日指出，6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所，是可疑的源頭處所。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
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（中央社記者江慧珺台北6日電）桃園機場發生COVID-19群聚，已有8人確診。前進指揮所指揮官王必勝今天指出，6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所，是可疑的源頭處所。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，昨晚再增3例確診，均為機場擴大採檢的清潔外包人員，目前累計7名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，其中4人病毒基因定序為Omicron變異株。

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天傍晚在臉書（Facebook）發文表示，目前他將8位確診者的工作場域都走過、看過，也實際與工作人員及管理人員討論，並印證科學資料，以釐清感染源與傳播途徑。

王必勝指出，機場的6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場，是可疑的源頭處所；清潔員工接駁巴士則是較可能的傳播場所。他並開玩笑稱，另一個結論是「機場好大」。

至於對社區的影響，王必勝也提到，8位確診者的第一圈同住密切接觸者檢驗都是陰性，雖令人感覺有點奇怪，但對此欣然接受，「笑納」這個好結果。

王必勝說，社區採檢站會持續服務，希望有相關重疊足跡或有症狀的民眾主動去採檢，保護自己也保護家人與社區。（編輯：陳仁華）1110106

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