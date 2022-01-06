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COVID-19疫苗12/300

第3劑間隔擬縮短至3個月 指揮中心最快7日宣布

2022/1/6 18:03（1/7 15:30 更新）
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指揮中心6日下午召開專家會議，專家初步共識將第3劑疫苗間隔從5個月縮短成3個月。（中央社檔案照片）
指揮中心6日下午召開專家會議，專家初步共識將第3劑疫苗間隔從5個月縮短成3個月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）指揮中心今天下午召開專家會議，專家初步共識將第3劑疫苗間隔從5個月縮短成3個月，但適用對象還未知。指揮中心發言人莊人祥表示，相關政策最快明天統一宣布。

因應國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，桃園機場也出現群聚疫情，專家頻頻呼籲將第3劑疫苗間隔從現行5個月縮短為3個月，中央流行疫情指揮中心本週召開專家會議討論。

知情人士透露，指揮中心今天下午開會討論第3劑疫苗接種間隔，主要考量第1到3類高風險對象接種2劑滿5個月的人數比預期少很多，為了提高保護力，必須將接種間隔縮短為3個月。

這名人士表示，專家雖有共識將第3劑間隔縮短為3個月，但適用對象是第1到3類，還是所有人都適用，有待指揮中心最後決定。

指揮中心發言人莊人祥接受電話聯訪時表示，第3劑疫苗政策最快明天統一說明，目前不予評論。

根據指揮中心統計，截至去年12月底共有260萬人接種2劑疫苗滿3個月，預計到1月底將增至768萬人。（編輯：吳協昌）1110106

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