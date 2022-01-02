疫苗第1劑涵蓋率達8成 追加劑接種率0.66%

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北2日電）中央疫情指揮中心今天公布最新統計，元旦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種9062人次，人口涵蓋率第1劑終於達到8成。

據統計，1日疫苗接種9062人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑剛好達到80%、第2劑69.10%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.66%。疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，符合資格對象盡快接種COVID-19及流感疫苗，保護自己也保護他人。

國際Omicron疫情持續擴大，許多國內專家預測今年一月底、春節連假前後，台灣恐直接面臨Omicron最大威脅，呼籲指揮中心縮短高風險族群，如防疫車隊、防疫旅社工作人員接種第3劑疫苗間隔期，陳時中表示，目前仍傾向維持間隔5個月施打第3劑，是否縮短時間，交由專家研判。（編輯：陳仁華）1100102