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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗1/300

疫苗地圖29日上線 可查醫療院所施打廠牌

2021/12/27 16:23（12/27 18:00 更新）
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中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫苗地圖將於29日上線，提供查詢疫苗施打資訊。（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）
中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫苗地圖將於29日上線，提供查詢疫苗施打資訊。（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北27日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「疫苗防治一網通」疫苗地圖將於12月29日上午起完全上線，供查詢施打廠牌、服務時間等資訊。

據指揮中心統計，12月25日至26日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種2萬4305人次，截至目前為止，累計接種3445萬693人次，另基礎加強劑接種747人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.80%、第2劑67.04%、追加劑接種率0.42%。

國內自24日起COVID-19疫苗全廠牌混打，但各醫療院所每天提供疫苗廠牌不同，民眾關注如何就近接種想施打的疫苗種類。指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，除至各縣市衛生局網站查詢外，預計12月29日起推出「疫苗防治一網通」疫苗地圖，供查詢施打資訊。

指揮中心指揮官陳時中表示，國內現階段COVID-19疫苗接種速度很慢，雖然接種疫苗不能完全避免染疫，但打疫苗仍可讓感染可能性降低，最重要是降低重症、致死率。

媒體詢問，第3劑疫苗早打、晚打利弊為何。陳時中表示，第3劑疫苗間隔期與當地境內疫情狀況及感染人數多寡有關，台灣專家也是參考國內疫情做出政策判斷。莊人祥說，提早接種第3劑，雖然可以讓保護力快速上升，但後續保護力無法持久，的確是兩難，將持續與專家討論。

另外，近期考量國內整體疫情趨緩及配合疫苗接種政策，為兼顧國內產業用人需求及移工工作權益，因此適度鬆綁管制措施，陳時中宣布，自今天起，移工轉換新雇主及同一雇主調派移工變更工作地點，如移工已完整接種COVID-19疫苗，無須再事前安排移工檢驗PCR，但雇主及移工仍應落實指揮中心及勞動部規定的相關防疫措施。

陳時中表示，鼓勵在台移工接種疫苗，以提升疫苗覆蓋率，降低群聚感染可能性。

陳時中提醒，取消PCR相關規定後，雇主仍應依規定落實強化宿舍管理、分艙分流、健康監測等其他防疫規定，若未落實防疫，仍將依就業服務法相關規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰及不予核發接續聘僱許可。

另外，雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1101227

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