兒童住院陪病放寬至2人 陪病者未完整接種篩檢將改自費

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指揮中心24日放寬住院陪病規定，有特殊需求對象陪病人數上限改為2人，但公費篩檢仍為1人；明年2月1日起，未完整接種的陪病者篩檢將改自費。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）指揮中心最新公布，放寬住院陪病規定，有特殊需求的兒童等對象，陪病人數上限改為2人，但公費篩檢仍為1人；另外，自明年2月1日起未完整接種的陪病者，篩檢由公費改自費。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，醫院住院陪病仍限1人，有醫師呼籲，兒童加護病房小病人若有特殊需求，應放寬完整接種家長陪探病規定。中央流行疫情指揮中心於13日已對外承諾，將研議12歲以下或特殊個案，擬多開放1個陪病名額。

根據指揮中心24日最新公布的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，其中住院病人陪病者管理中，已同意每名住院病人陪病人數以1人為原則，若病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。

雖然放寬特殊情形者陪病人數上限，但據規定，每名住院病人陪病者公費篩檢仍為1名。於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房，如加護病房，致陪病者無法陪病而離院兩晚以上，返回醫院陪病日得視同入院篩檢，檢驗費用由公費支應。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天接受媒體聯訪時表示，兒童住院放寬陪病人數上限一併列在檢討措施當中，近日由指揮官陳時中批准。中央已於24日發文函知醫療院所和衛生局據以辦理，醫院收到公文後即可據以調整相關陪探病措施。

另外，原本的陪病篩檢規定，若家屬因故須住院，陪病者須於入院前3日內公費篩檢，但無強制每週定期採檢規定；據最新公告，未完成疫苗應接種劑次達14天以上陪病者，自明年1月1日起，入院維持公費篩檢，但每週須定期進行自費篩檢。

自明年2月1日起，入院採檢由公費改為自費篩檢，且每週仍須定期進行自費篩檢。若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，及完成疫苗應接種劑次達14天以上陪病者，得免除入院篩檢及每週定期進行篩檢。（編輯：管中維）1101226