空手道亞錦賽返台11人確診 體育署證實含教練和選手

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台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診。體育署26日表示，確診者包含教練和選手，正接受治療。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診。體育署今天表示，確診者包含教練和選手，正接受治療。其中，隨團作移地訓練的東奧銅牌好手「小清新」文姿云已向記者表示「我很好」。

2021年亞洲空手道錦標賽在哈薩克舉行，22日告一段落，台灣代表團拿下多面獎牌，包括辜翠萍女子55公斤級銀牌、谷筱霜女子50公斤級銅牌，吳峻維男子84公斤銅牌，董宥成U21男子75公斤級銅牌，而東京奧運女子空手道銅牌文姿云此次雖跟隨代表隊一同前往哈薩克，但未參加亞錦賽。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增24例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1例本土及23例境外移入，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事團員。

體育署副署長洪志昌接受中央社記者電訪時證實，昨天傍晚已接獲消息，11名確診者包括教練和選手，但不方便透露相關資訊。

體育署發布新聞稿表示，空手道隊出國參賽前，11月11日進行核酸檢測，全隊均陰性，11月13日抵達杜拜參加2021年第25屆世界錦標賽、11月22日代表隊前往哈薩克國家運動選手訓練中心移訓，隨後12月15日前往參加亞洲錦標賽，期間配合兩賽會及訓練中心的防疫規範，進行核酸檢測後，全隊同樣均為陰性。

體育署指出，參賽結束後，代表隊12月24日返抵桃園國際機場，12月25日下午陸續接獲通知報告呈陽性，目前共11人已陸續收治於各醫療院所。

體育署表示，和國訓中心第一時間收到訊息後，已立即與代表隊教練及選手保持聯絡，同時也與相關單位聯繫持續掌握最新狀況，後續治療期間相關需求，體育署與國訓中心也將全力提供支援與協助，希望教練選手專心配合治療，早日康復並健康回歸訓練場域。

另外，體育署指出，據了解，這次參賽的日本、香港、泰國等代表隊也傳出有選手確診，顯示全球疫情仍嚴峻，防疫措施仍不得鬆懈，後續各運動代表隊出國參賽前，將持續加強教練選手防疫教育與宣導，及落實防疫措施的觀念，以確保自身與團隊的健康。（編輯：管中維）1101226