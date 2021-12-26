12/26增1本土個案 新北男陪病採檢確診 研判非近期感染

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增24例COVID-19確定病例，為1例本土及23例境外移入，本土個案為新北市30多歲男性，陪病篩檢確診，研判非近期感染，已匡列接觸者14人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案17026），為30多歲本國籍男性，居住於新北市，未接種過COVID-19疫苗。

羅一鈞說，個案今年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，今天確診，Ct值為34.1，二採PCR檢驗陰性，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，初步了解，個案過去無確診者接觸史，研判為非近期感染，是以往感染未曾確診，處於時陰時陽階段。

羅一鈞表示，目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101226