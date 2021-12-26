更多編輯台推薦新聞：
日本商業行駛雙模式車輛上路成全球首例 能走馬路和鐵軌
國際

日本商業行駛雙模式車輛上路成全球首例 能走馬路和鐵軌

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂
政治

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鹿希派吸大麻菸被逮 吳宗憲斥愚蠢：懇請法官從重量刑
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情1/300

12/26增1本土個案 新北男陪病採檢確診 研判非近期感染

2021/12/26 14:09（12/26 14:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心宣布，26日國內新增1例本土確診病例。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
中央流行疫情指揮中心宣布，26日國內新增1例本土確診病例。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增24例COVID-19確定病例，為1例本土及23例境外移入，本土個案為新北市30多歲男性，陪病篩檢確診，研判非近期感染，已匡列接觸者14人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案17026），為30多歲本國籍男性，居住於新北市，未接種過COVID-19疫苗。

羅一鈞說，個案今年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，今天確診，Ct值為34.1，二採PCR檢驗陰性，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，初步了解，個案過去無確診者接觸史，研判為非近期感染，是以往感染未曾確診，處於時陰時陽階段。

羅一鈞表示，目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101226

延伸閱讀
中研院P3實驗室防疫漏洞百出 指揮中心開罰15萬元中研院P3實驗室人員染疫案接觸者全陰性 指揮中心宣布結案COVID-19流感化？陳時中：春節後可望看出端倪專家：國際研究第3劑打莫德納或BNT可抗OmicronAZ：打第3劑後 疫苗抗Omicron能力將大幅上升
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀