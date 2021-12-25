COVID-19流感化？陳時中：春節後可望看出端倪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北25日電）COVID-19疫情是否流感化，指揮中心指揮官陳時中今天表示，若未來持續流行Delta及Omicron，最快農曆春節後能看出疫情走向，但隨時都可能有新變異株來攪局，防疫仍不可鬆懈。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現新型變種病毒Omicron，全球疫情死灰復燃，但近日前立委沈富雄直言COVID-19疫情已「正式流感化」，明年第3季可望終結；台大公衛學院教授陳秀熙則認為，明年春節後才能見分曉。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天上午出席衛福部「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮前接受媒體聯訪時表示，他也認同明年春節過後，疫情應該會更加明確、明朗，若未來持續流行Delta及Omicron變異株，大概一個月後就能看出整體情勢。

不過，陳時中表示，不能排除又有突發疫情或新變異株的可能，那就會增加疫情預測難度。

因應Omicron疫情，國內加緊腳步接種第3劑疫苗，有媒體指出，專家建議3個月內第3劑涵蓋率應達100%，也建議再縮短第3劑接種間隔。

陳時中認為，第3劑疫苗涵蓋率要達到100%有困難，因為每個人都可能因身體狀況、各種狀況無法施打，但隨符合接種條件的民眾增加，中央會盡全力催打；近期才剛剛和專家開會做出間隔5個月建議，未來有必要隨時都會討論縮短間隔，預計1、2週內就會再次開會討論此事。

他並指出，疫苗接種政策隨時都在變動，就像2週前各國都沒有AZ疫苗是否適合作為第3劑的報告，直到最近牛津大學研究發現第3劑打AZ疫苗或許可有效對抗Omicron變異株，只要有最新研究出爐，都會請專家討論、隨時因應。

昨天台北市饒河夜市傳出有確診者足跡，衛生局緊急通知環保局清消，目前已清消完成，饒河夜市停業一天。北市表示，此案Ct值高且再採檢為陰性，應是舊案。

陳時中說，病毒特性多變，任何可能性都有，但他認為驗出舊案不代表個案身上仍有活病毒，檢驗到的可能只是殘留在體內的病毒屍體，強調饒河夜市該例個案Ct值高，研判對社會影響小，但提高警覺總是對的。（編輯：陳政偉）1101225