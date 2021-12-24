疫苗地圖12月底完全上線 供查詢施打資訊

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中央流行疫情指揮中心24日表示，COVID-19疫苗地圖將於12月底完全上線，提供查詢疫苗施打資訊。（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗地圖12月底完全上線，供查詢疫苗施打資訊，另追加第3劑疫苗預估2022年3月將有接種高峰。

指揮中心統計，昨天疫苗接種4萬6649人次，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑79.72％、第2劑66.5％。

此外，12到17歲青少年第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗持續接種，指揮中心發言人莊人祥說，16日開打以來，青少年第2劑疫苗累計已接種超過7.5萬劑，接種後不良事件通報仍維持4例未增加。

指揮中心指揮官陳時中稍早在疫情記者會宣布，部分青少年未參與校園接種，只要與第1劑疫苗間隔滿12週，即日起可到指定疫苗合約院所預約接種第2劑；莊人祥表示，青少年校外接種須家長陪同，並帶同意書。

指揮中心也比照流感疫苗，設置俗稱疫苗地圖的「COVID-19防治一網通」網站。

莊人祥說，「COVID-19防治一網通」未來每週更新，請地方政府每週提供哪些指定疫苗醫院、提供哪種疫苗、接種對象為何及是否可隨到隨打等資訊。完全上線前，民眾可到各地衛生局查詢疫苗施打點。

此外，指揮中心開放已完整接種2劑疫苗的民眾，間隔5個月後可追加第3劑；陳時中表示，已超過8.2萬人接種，目前符合接種資格者不多，預估第3劑追加劑接種高峰約落在2022年3月間。

免疫不全或低下者因抗體生成不如一般人，須間隔28天後施打第3劑基礎加強劑；莊人祥說，這類民眾可到原治療院所接種疫苗，或請醫師開立診斷證明，再到疫苗合約院所接種。

媒體也詢問疫苗混打試驗數據，能否參考與高端疫苗同屬蛋白疫苗的Novavax疫苗資料？陳時中說，Novavax尚未真正大量接種，不同廠牌疫苗混打有些試驗數據可參考，有些依專家建議，如果民眾不放心，接種同廠牌疫苗也很好，混打疫苗是抗體效力較高。

媒體詢問聯亞疫苗是否重啟緊急使用授權（EUA）審核？陳時中表示，要請聯亞盡快提重新審核EUA的申請，疫苗審核是科學，非用一紙新聞稿說明，須備齊資料提申請。

至於今年度632萬劑公費流感疫苗是否擴大全民接種？陳時中說，今年流感疫苗接種狀況雖不如去年踴躍，但施打狀況仍不錯，已接種約550萬劑，將持續提供公費對象施打，再觀察一陣子。（編輯：李明宗）1101224