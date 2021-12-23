疫苗預約平台擬暫停 18輪服務逾2千萬人次 待大量接種重啟

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北23日電）指揮中心統計，COVID-19公費疫苗預約平台已服務逾2000萬人次。指揮官陳時中今天說，預約平台可能會暫停運作，待第3劑疫苗大量接種、需調配量能時再重啟。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內有6萬1511人次接種COVID-19疫苗；截至目前，疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.69%、第2劑66.31%，追加劑接種率為0.32%。

COVID-19公費疫苗預約平台自7月6日起開始運作，截至昨天已完成18輪疫苗預約接種。指揮中心發言人莊人祥說，總計約2208.5萬人次透過平台預約，約2035.1萬人次完成接種，其中第12輪預約數約378.8萬人次為高峰。

媒體今天在疫情記者會問及，第19輪疫苗將如何規劃。陳時中透露，目前疫苗接種量很小，因此疫苗預約平台可能暫時停止，回歸各醫療院所預約接種、疫苗外展服務與造冊接種，類似公費流感疫苗施打情況。

陳時中說，目前會先將疫苗地圖製作得更完整，便於民眾尋找哪些地點可施打哪種疫苗，可個別預約。

陳時中強調，疫苗預約平台只是暫時停止，因目前第3劑接種人數尚少，待將來接種人數較多、需要平台調配時，屆時將再啟動平台預約機制。

此外，12至17歲青少年第2劑BNT疫苗校園接種自12月16日開打，陳時中說，截至22日已有4萬6642人接種，當中有4例通報出現心悸、胸悶狀況就醫，年齡介於16至17歲，1女3男，將持續追蹤。（編輯：管中維）1101223