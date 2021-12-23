打完BNT疫苗左半身無知覺 彰縣國中生留院治療

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化縣有國中生接種BNT疫苗後，出現左側肢體感覺異常，有無力及無知覺狀況，留院治療中，彰縣府指出，除將資料送中央預防接種受害救濟審議小組審查，也將幫忙申請急難救助。

蘋果新聞網今天報導指出，接獲民眾投訴指稱，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），女兒在員林市一所國中就讀二年級，10月8日在學校打完第1劑的BNT疫苗後，陸續反應左側肢體感覺異常，常有無力及無知覺狀況，症狀一天比一天嚴重，國中生12月4日前往醫院看診，至今仍留院治療中。

國中生的母親指出，女兒住院已住了19天，仍然找不到造成左側肢體感覺異常的原因，女兒住院期間需專人照顧，學業也停擺，她認為政府應提供更安全、更讓人放心的全方位配套政策。

針對國中生接種BNT疫苗後身體感覺異常，彰化縣政府也發出新聞稿指出，學生在施打BNT疫苗，打完後陸續出現左手腳麻無力症狀，家長原以為是學生的運動傷害，後來發現女學生常跌倒，且穿鞋會不知道腳跟沒有穿好，直到鞋子掉了才發現沒有穿好，醫院已進行相關檢查及自費免疫球蛋白治療。

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縣府衛生局說明，學校接獲訊息後進行校安通報，教育處與學校同時啟動輔導機制，導師、輔導教師、校護持續連繫關懷外，也透過學校仁愛基金由校長先行致贈基金予以協助，目前已將受害申請資料送中央「預防接種受害救濟審議小組」進行後續審查，另外也持續協助醫療診治。

縣府社會處則指出，縣府秘書、教育處及社會處相關人員昨天也前往醫院慰問關懷，社會處也將協助女學生申請急難救助及提供送愛關懷金，也會評估後續需求轉介民間慈善單位予以協助。（編輯：陳仁華）1101223