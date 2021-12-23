指定人員明年起須完整接種 參與臨床受試者可快篩取代

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指定從業人員明年起須完整接種COVID-19疫苗，指揮中心23日表示，若同時為聯亞疫苗受試者，可以快篩或PCR取代接種證明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）疫情指揮中心要求指定從業人員明年元旦起須完整接種COVID-19疫苗，指揮官陳時中表示，如參與聯亞疫苗受試者屬上述對象，可自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR取代接種證明。

據蘋果新聞網報導，有聯亞疫苗人體試驗受試者，上月中旬才打完聯亞第3劑，卻遇上明年元旦起指定職業人員必須施打2劑核准COVID-19疫苗新制，擔心1年內打5劑疫苗免疫反應會太強，盼中央網開一面。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，考量目前國內部分民眾加入COVID-19疫苗臨床試驗計畫，ACIP參酌各國疫苗接種政策，建議該類民眾如後續有疫苗接種需求，可與臨床試驗研究單位討論。

陳時中近一步說明，參與國內臨床試驗計畫，接種未經台灣衛福部食品藥物管理署核准使用COVID-19疫苗民眾，經醫師評估接種其他國內核准COVID-19疫苗，並建議與最後一劑試驗COVID-19疫苗間隔28天。

由於國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自明年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」部分場所（域）人員COVID-19疫苗接種規範。

如經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明，或個人因素無法施打者，可每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

陳時中說，參與臨床試驗之民眾工作性質，如屬於「接觸不特定人士或無法保持社交距離」對象，可與臨床試驗計畫單位討論後續疫苗接種，以及以自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗取代疫苗接種證明等事宜。（編輯：陳政偉）1101223