北市元旦3新制 台北車站周邊禁菸違者最高罰1萬

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北市2022元旦3項新制包含北車周邊禁菸。台北車站周邊在吸菸區外吸菸者，將被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。（台鐵提供）

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市元旦將有3項新制上路，包含劃設二期空品維護區、路外停車場享停車優惠及北車周邊禁菸。台北車站周邊在吸菸區外吸菸者，將被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。

台北市政府公布元旦上路的3項新制，其中之一為第二期空氣品質維護區，範圍包含松山機場與內湖、木柵及北投3座垃圾焚化廠。

環保局指出，元旦起，未符合管制規定的車輛，行駛於空品維護區者將先予稽查勸導；自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，最高可處6萬元。

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另項新制為將台北車站周邊禁菸。衛生局指出，範圍為台北車站東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路，於吸菸區外吸菸者，將依菸害防制法開罰2000元以上、1萬元以下。

交通局新制則為50處停車管理工程處的機車轉乘優惠，凡持悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，經系統辨識將自動折扣5元，未來擴大至委外經營的公有停車場，提升機車族轉乘捷運意願。（編輯：李亨山）1101226