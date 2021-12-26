更多編輯台推薦新聞：
影片／韋伯太空望遠鏡升空 拚揭開140億年前宇宙誕生奧祕
科技

影片／韋伯太空望遠鏡升空 拚揭開140億年前宇宙誕生奧祕

一週大事／疫情擾亂耶誕節、朴槿惠獲特赦、衛生紙喊漲...
生活

一週大事／疫情擾亂耶誕節、朴槿惠獲特赦、衛生紙喊漲...

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭
首頁 / 重點新聞

北市元旦3新制 台北車站周邊禁菸違者最高罰1萬

2021/12/26 18:04（12/26 18:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市2022元旦3項新制包含北車周邊禁菸。台北車站周邊在吸菸區外吸菸者，將被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。（台鐵提供）
北市2022元旦3項新制包含北車周邊禁菸。台北車站周邊在吸菸區外吸菸者，將被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。（台鐵提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市元旦將有3項新制上路，包含劃設二期空品維護區、路外停車場享停車優惠及北車周邊禁菸。台北車站周邊在吸菸區外吸菸者，將被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。

台北市政府公布元旦上路的3項新制，其中之一為第二期空氣品質維護區，範圍包含松山機場與內湖、木柵及北投3座垃圾焚化廠。

環保局指出，元旦起，未符合管制規定的車輛，行駛於空品維護區者將先予稽查勸導；自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，最高可處6萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另項新制為將台北車站周邊禁菸。衛生局指出，範圍為台北車站東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路，於吸菸區外吸菸者，將依菸害防制法開罰2000元以上、1萬元以下。

交通局新制則為50處停車管理工程處的機車轉乘優惠，凡持悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，經系統辨識將自動折扣5元，未來擴大至委外經營的公有停車場，提升機車族轉乘捷運意願。（編輯：李亨山）1101226

延伸閱讀
巧克力新制明年上路 大波露要改名了含蘆薈食品須標「孕婦忌食」警語 新制112年上路機車租賃新規範111年上路 停車罰單消費者負擔指定人員明年起須完整接種 參與臨床受試者可快篩取代
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族