洗選蛋溯源標示元旦實施 水稻收入保險同時上路

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111年元旦起，洗選雞蛋逐顆溯源新制上路，蛋殼將噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式代號，以加強食安品管，違者處相關業者新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。（農委會畜牧處提供）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）111年元旦起，洗選雞蛋逐顆溯源新制上路，蛋殼將噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式代號，以加強食安品管；另外，「水稻災害現金救助」和「水稻直接給付」 退場，改為水稻收入保險基本型和加強型。

農委會畜牧處副處長江文全說，111年1月1日起，供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，要落實登錄溯源新制。

江文全指出，洗選蛋溯源標示每顆蛋的成本只要新台幣0.1元左右，每盒10顆雞蛋僅費1元，對蛋價影響有限；目前每盒洗選雞蛋約45元以上，各知名品牌、有機雞蛋等則約80、90元以上。

他說明，農產品經營者應於洗選鮮蛋流通、販賣前，將農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地、原料蛋來源畜牧場的進貨數量、洗選鮮蛋出貨數量等溯源資訊，登錄在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」。

相關業者必須在每顆洗選雞蛋上噴印兩排編碼，第一排為畜牧場代碼及洗選場代碼，第二排是洗選包裝日及飼養生產系統代碼（例如平飼、一般籠飼、放牧、豐富化籠飼等各有代碼）。

江文全提醒業者，如果沒落實以上新制，會違反「農產品生產及驗證管理法」，可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

另外，水稻補貼制度在111年元旦將有政策改革，原屬於天災救助的「水稻災害現金救助」和對地綠色環境補貼的「水稻直接給付」將要退場，轉換為水稻收入保險，以掌握生產資訊並解決天災救助與保險競合問題。

水稻收入保險分為基本型、加強型2種。基本型採全面納保，農委會全額補助，區域減產超過2成，每公頃理賠1.8萬元。之後將在農業天然災害救助辦法中刪除水稻，以此保險取代。

加強型採自願方式投保，中央補助50%、地方政府可加碼若干比例，農民負擔10%，當地方政府財力無法加碼，保單成立並要理賠時，農民可獲得起碼保額60%（中央政府及農民負擔合計）的保障。

其他的農政新措施方面，包括：落實農藥購買實名制政策，新增登記農藥購買人身分證字號或居留證號等規定；全面採用電子線上方式定期申報動物用藥品種類銷售資料，強化流向追蹤管理。

另外還有：公告指定鵪鶉為家禽、停止國內使用兔化豬瘟疫苗以減少活兔因製造疫苗而犧牲。

在漁業管理方面，自111年1月1日起實施刺網漁業漁具標示措施，無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人應以口頭或書面方式，向台灣地區漁業通訊電台、各直轄市、縣（市）政府或各區漁會完成通報。無法攜回刺網漁業漁具而未通報者，依「刺網漁業漁具標示措施」第6點規定核處漁業人3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1101228