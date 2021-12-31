農藥實名制元旦上路 民眾須報身分證字號才能買

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農藥實名制明天上路，農委會提醒農民跟一般民眾，購買農藥必須提供身分證字號（居留證號）給業者登記；且從明年1月1日起申請核發農藥販賣執照的業者，要以規定方式陳報。

今晚即將跨年，邁入111年新年度，農委會提醒農民、一般人上述農藥實名制新規定將上路；而且新年度申請核發農藥販賣執照的零售業者，也要使用農藥管理POS系統或網路服務介接方式陳報。

另，農委會說明，為了簡化購買農藥程序，農民只須在第一次買農藥時出示身分證、駕照或健保卡核對身分，回購時可用報電話號碼方式，自動帶入先前登記的資料，也可運用系統的會員條碼，跨店購買時可避免再登記，加速業者登記農藥購買紀錄及陳報作業。

這套新規定，除了有利於促進全國農藥合理使用、安全用藥強化食安，農委會強調，透過檢核農藥實名購買紀錄，可以協助各農政單位佐證實耕者身分，方便未來農民領取各項補助、保障權益。

農委會補充，已於110年7月1日公告「農藥管理法第35條第2項所定農藥生產業或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式」，所以新制111年元旦上路；且自今年起已請全國各農會先行試辦農藥購買實名制，農會陳報身分證字號率至12月份已達98%。（編輯：陳政偉）1101231