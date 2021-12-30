2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

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111年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲、軍公教人員調薪等。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）111年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲、軍公教調薪、自動販賣機逐筆開發票等。中央社帶您一起了解各項新措施：

民生

★基本工資調漲：月薪由新台幣2萬4000元調整至2萬5250元；時薪則比照月薪調幅，由160元調整至168元，預估194萬名勞工受惠。

基本工資調漲至月薪新台幣2萬5250元、時薪168元。（中央社製圖）

★工作時間外值班須給加班費：雇主如果有讓勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。

★勞保退休金：勞保老年年金請領年齡提高至63歲。

★新版勞保分級表上路：配合基本工資調漲，勞工保險投保薪資分級表同步修訂，預估約349萬人受影響。

★基本生活費調升（5月報稅時適用）：每人基本生活費增至新台幣19.2萬元，約有229萬戶受惠。

★自動販賣機逐筆開發票：食品、飲料及停車費自動販賣機，必須逐筆開立發票。

★受疫情衝擊雇主定額補貼：業者110年9、10月營收若較109年同期衰退2成，111年1月可申請補貼，補貼金額以員工人數來計算，全職員工數每人新台幣1000元，部分工時員工每人則為560元。

★洗發票不給獎：以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，且中獎達一定張數，將不發給發票獎金。

★巧克力正名：含餡巧克力的巧克力含量須達25%，且所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以稱為「巧克力」。

（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

★勞保職業災害保險費率調整：行業別災害費率之平均費率由0.14%修正為0.13%，上、下班災害費率維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為0.20%。

★【台北市】台北車站周邊禁菸：禁菸範圍為台北車站東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路一段、重慶北路一段、北側至市民大道一段、北平西路，於吸菸區外吸菸者將會被開罰新台幣2000元以上、1萬元以下。

★【台中市】生廚餘強制回收：民眾須配合落實廚餘分2類，瀝除水分去雜質交由垃圾車回收，違者會先勸導改善，若無改善將依廢棄物清理法處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

★遺贈稅免稅額調升：贈與稅免稅額將提高至新台幣244萬元、遺產稅免稅額將提高至1333萬元。

★當沖交易降稅優惠：當沖交易的證交稅稅率從原本的千分之3降為千分之1.5，實施延長至113年12月31日。

★【台北市】二期空氣品質維護區：範圍包含松山機場與內湖、木柵及北投3座垃圾焚化廠，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測。

醫療

★健保費調漲：因應基本工資調漲，明年起近835萬人健保費受影響，每月健保費平均多繳新台幣23至24元。

★6類對象須接種2劑疫苗：COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象及矯正機關、殯葬場所工作者須完整接種2劑疫苗，避免接觸不特定對象染疫，未完整接種者須加強檢驗。

★一次性醫材消毒再用：醫院若要將一次性醫材消毒後再使用，必須經衛福部核准或依「醫療器材管理法」取得查驗登記，未經核准就使用者將開罰新台幣5萬至50萬元，並令停業處分。

交通

★國道散落物取消30分鐘免費：未來若國道散落物占用一個車道，前30分鐘將收取新台幣3000元處理費，占用兩個車道則收取6000元。

★【台北市】信義商圈加強拖吊：台北市信義商圈巷道將加強違規停車拖吊移置，執行路段包括，信義區忠孝東路5段22巷、松智路9巷、松智路15巷、松高路20巷、松壽路20巷。

★機車汰舊補助：民眾淘汰96年6月底前出廠老舊機車可獲新台幣2000元補助，若再換購電動機車可抵1000元，加上報廢回收車體300元，總計可獲得3300元補助。

★廢車回收一站通：環保署與交通部、財政部合作推動「廢車回收一站通」五合一整合服務，民眾在家就可一鍵輕鬆完成辦理「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等五項申辦業務。

★高雄港離岸風電作業船收費：收費對象為從事離岸風電之作業船。

產業

★雙燈帽LED燈管納入應施檢驗範圍：為確保消費者權益、使用安全及配合國家能源政策，自111年起，雙燈帽LED燈管須符合檢驗規定始得輸入或運出廠場。

★餐飲油煙防制管理：一定規模以上新設餐飲業者應裝設油煙防制設施並妥善操作保養維護，位於台北市與新北市的餐飲業者受管制較嚴。

★【高雄市】建物公安申報：8至15樓大樓須納入公安申報檢查，市府可提供每棟最高新台幣1萬6000元補助。

農業

★雞蛋逐顆噴印：業者應於洗選鮮蛋流通、販賣前，於蛋殼噴印溯源編碼、包裝日期及生產方式代號，供消費者辨識與查詢，違者可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

111年元旦起，洗選雞蛋逐顆溯源新制上路，蛋殼將噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式代號，以加強食安品管。（農委會畜牧處提供）

★水稻收入保險：為分散農業經營風險，保障農民收入，自111年1期作施行政策型水稻收入保險，分為基本型保險及加強型保險2種。

★農藥購買實名制：為確保購藥安全，農藥購買實名制110年7月1日上路，自111年1月1日起落實執行；另外，新申請核發農藥販賣業執照之零售業者，應以POS系統或以網路服務介接方式陳報。

★陶斯松標示管理：自111年1月1日起出廠（製造、輸入）之環境用藥陶斯松產品標示全面加註警語。

★定期申報動物用藥品種類銷售資料：動物用藥品販賣業者每半年須申報動物用藥品種類之銷售資料，以強化動物用藥品流向追蹤管理。

★停止使用兔化豬瘟疫苗：為減少活兔因製造疫苗而犧牲，將停止國內使用兔化豬瘟疫苗，而以兔化豬瘟組織培養疫苗或豬瘟E2基因改造次單位疫苗取代。

軍公教

★軍公教人員調薪：軍公教待遇調升4%，至少82萬人受惠。

111年度軍公教人員待遇調升4%。（中央社製圖）

★國軍教召新制：111年第1季至第3季試行1年1訓、1次14天，將有約1萬5000人參與，以退伍8年內為原則。根據現行規劃，射擊訓練將自12小時增至28小時、射擊總發數從86發增至183發；戰鬥教練也從12小時增至56小時。

★教育實習獎助金：教育實習學生每人每月可領新台幣5000元獎助金，最多可請領6個月，以協助師資生完成半年教育實習。

★教育人員退撫基金：教育人員退撫基金提撥費率調整為14％。

★偏遠地區學校廚工補助：學校位處偏遠地區並設有廚房，學生數70人以下者補助一位廚工，以月薪僱用者，每人每年最高補助提高到新台幣35萬元。

★幼兒園及職場教保中心服務人員薪資調漲：公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員薪資及職務加給4%，約有1萬名員工受惠。（編輯：邵曉潔）1101230