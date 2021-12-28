更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 生活

教育實習1月起有獎助金 每人每月5000元

2021/12/28 10:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）教育部規劃「教育實習獎助金」，將於民國111年1月起發放，每人每月新台幣5000元，最多可請領6個月，藉此減輕實習教師的經濟壓力。

民國91年師資培育法修正後，將教育實習師資生定位從「實習教師」改為「實習學生」，並逐步停止給付實習津貼。台灣師範大學等9校學生會曾多次向教育部陳情，提到教育實習期間無津貼可領，只能「吃老本」，承受龐大經濟壓力。

教育部於今年9月宣布規劃「教育實習獎助金」，並編列於111年度預算，將於明年1月起施行。這項政策是為鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效。

教育部指出，師資培育大學將檢具當學期實際修習教育實習的學生名冊，進而撥款轉付。獎助金屬獎助性質，不分師資類別，依師資培育法規定修習半年的教育實習學生，每人每月都可領5000元，最多可領6個月。

教育部的政策多是依照學期規劃，包括育兒津貼從3500元提高到5000元，以及公立、非營利、準公幼學費同步調降等重大政策，都規劃於111年8月起的新學期開始推動。

部分政策於1月起推動，教育部指出，包括偏遠地區學校廚工加碼補助，每年從31.2萬元提高到35萬元。

另外，與軍公教調薪同步，1月起公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員，薪資和職務加給將於1月起提高4%。軍公教退撫基金費率提撥率逐年調整1個百分點，111年起調整為14%，預計112年調整為15%。（編輯：陳清芳）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族