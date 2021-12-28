教育實習1月起有獎助金 每人每月5000元

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部規劃「教育實習獎助金」，將於民國111年1月起發放，每人每月新台幣5000元，最多可請領6個月，藉此減輕實習教師的經濟壓力。

民國91年師資培育法修正後，將教育實習師資生定位從「實習教師」改為「實習學生」，並逐步停止給付實習津貼。台灣師範大學等9校學生會曾多次向教育部陳情，提到教育實習期間無津貼可領，只能「吃老本」，承受龐大經濟壓力。

教育部於今年9月宣布規劃「教育實習獎助金」，並編列於111年度預算，將於明年1月起施行。這項政策是為鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效。

教育部指出，師資培育大學將檢具當學期實際修習教育實習的學生名冊，進而撥款轉付。獎助金屬獎助性質，不分師資類別，依師資培育法規定修習半年的教育實習學生，每人每月都可領5000元，最多可領6個月。

教育部的政策多是依照學期規劃，包括育兒津貼從3500元提高到5000元，以及公立、非營利、準公幼學費同步調降等重大政策，都規劃於111年8月起的新學期開始推動。

部分政策於1月起推動，教育部指出，包括偏遠地區學校廚工加碼補助，每年從31.2萬元提高到35萬元。

另外，與軍公教調薪同步，1月起公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員，薪資和職務加給將於1月起提高4%。軍公教退撫基金費率提撥率逐年調整1個百分點，111年起調整為14%，預計112年調整為15%。（編輯：陳清芳）1101228