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新台幣全年強升2.95% 收27.69元創25年封關新高

2021/12/30 18:01（12/30 20:00 更新）
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新台幣匯率30日的封關價寫下25年以來新高紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率30日的封關價寫下25年以來新高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新台幣匯率今天封關，新台幣兌美元今天收盤收27.69元，微貶0.2分，連2日貶值；不過全年累計升值2.95%，連3年收紅，且封關價寫下25年以來新高紀錄。

台灣股匯市今天同步封關，台股今天收在18218.84點，雖較29日下跌29.44點，全年仍大漲3486.31點，為史上第三大漲點。

新台幣匯率在元旦假期前，交投略顯清淡，以實質拋補為主，今天以27.680元開盤後，最高升抵27.644元，沒有再刷新盤中新高紀錄，午後升幅也逐步收斂，尾盤則在央行調節之下豬羊變色，收在最低27.690元，台北及元太外匯市場總成交金額為11.64億美元。

雖然新台幣匯率封關日收低，但今年以來延續升值氣焰，全年累計升值8.18角、升幅為2.95%，漲幅高居亞幣之冠。

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觀察主要亞幣對美元匯率升貶幅，人民幣今年累計升值2.66%，新加坡幣、菲律賓幣、韓元、日圓均呈貶值，韓元貶幅達8.62%，日圓今年更重貶10.42%。

展望2022年新台幣走勢，匯銀人士分析，台灣經濟成長率可望站穩4%，且出口、投資續強，經濟基本面好加上出口商依舊滿手美元，均可支撐台幣延續偏升態勢；但美國聯準會升息腳步將牽動資金流向，是後續關注焦點。（編輯：林淑媛）1101230

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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