台股全年大漲3486點 每位股民平均估賺96萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股30日封關日，早盤一度上漲42點至18291.25點，續創歷史新高，但半導體設備股下半場賣壓出籠、航運股疲弱，指數震盪翻黑，終場跌29.44點，收18218.84點，全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。中央社記者張新偉攝 110年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天封關，收在18218.84點，雖較29日下跌29.44點，但全年仍大漲3486.31點，市值約新台幣56兆元，較去年底的44兆元增加12兆元；以11月實際交易戶數1196萬戶估算，每位股民平均約賺96萬元。

台股2021年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第三大漲點。

台股今天盤中最高一度來到18291.25點，再創歷史新高紀錄；但隨後在節前賣壓出籠下漲勢收斂，指數中場翻黑，以18218.84點作收，下跌29.44點，跌幅0.16%，成交值新台幣2631.67億元；8大類股幾乎全面下跌，僅紡織類股小漲。

不過，台股連漲7個交易日，今天封關也僅小跌，無礙本週漲勢及全年超強表現。總計台股週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

台股今年大漲3486.31點，市值增至約56兆元，較去年底44兆元增加約12兆元；以11月實際交易戶數1196萬戶估算，每位股民平均約賺96萬元。（編輯：張良知）1101230