更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
台股
新聞專題
台股5/300

台股全年大漲3486點 每位股民平均估賺96萬

2021/12/30 14:40（12/30 20:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股30日封關日，早盤一度上漲42點至18291.25點，續創歷史新高，但半導體設備股下半場賣壓出籠、航運股疲弱，指數震盪翻黑，終場跌29.44點，收18218.84點，全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
台股30日封關日，早盤一度上漲42點至18291.25點，續創歷史新高，但半導體設備股下半場賣壓出籠、航運股疲弱，指數震盪翻黑，終場跌29.44點，收18218.84點，全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天封關，收在18218.84點，雖較29日下跌29.44點，但全年仍大漲3486.31點，市值約新台幣56兆元，較去年底的44兆元增加12兆元；以11月實際交易戶數1196萬戶估算，每位股民平均約賺96萬元。

台股2021年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第三大漲點。

台股今天盤中最高一度來到18291.25點，再創歷史新高紀錄；但隨後在節前賣壓出籠下漲勢收斂，指數中場翻黑，以18218.84點作收，下跌29.44點，跌幅0.16%，成交值新台幣2631.67億元；8大類股幾乎全面下跌，僅紡織類股小漲。

不過，台股連漲7個交易日，今天封關也僅小跌，無礙本週漲勢及全年超強表現。總計台股週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

台股今年大漲3486.31點，市值增至約56兆元，較去年底44兆元增加約12兆元；以11月實際交易戶數1196萬戶估算，每位股民平均約賺96萬元。（編輯：張良知）1101230

延伸閱讀
台股賣出將可當日變現 最快2022年第2季上路長榮海運獲利大爆發 傳年終獎金最高領40個月景氣續熱有隱憂 中經院：明年上半年製造利潤率走跌期交所：今年期貨市場交易量逾3.9億口 創新高新台幣全年強升2.95% 收27.69元創25年封關新高台股今年漲幅23.66% 超過一半營業日收萬七以上台股封關拚6線收紅 法人：1月資金回流墊高指數台股封關倒數 法人：明年景氣向上有望推升指數
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀