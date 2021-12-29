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期交所：今年期貨市場交易量逾3.9億口 創新高

2021/12/29 14:21（12/29 15:47 更新）
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台股30日封關，台灣期貨交易所總經理黃炳鈞表示，今年股票期貨商品日均量較去年大增近2倍，交易量可超過3.9億口，創歷史新高。（中央社檔案照片）
台股30日封關，台灣期貨交易所總經理黃炳鈞表示，今年股票期貨商品日均量較去年大增近2倍，交易量可超過3.9億口，創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台灣期貨交易所總經理黃炳鈞今天表示，今年股票期貨商品日均量較去年大增近2倍，帶動今年台灣期貨市場交易量可超過3.9億口，創歷史新高。

台股30日封關，今年期貨市場交易量備受關注，黃炳鈞今天下午接受中央社記者電訪預估，今年台灣期貨市場交易量可超過3.9億口，較去年3.4億口成長14.7%，創歷史新高。

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黃炳鈞引述統計數據指出，今年前11月整體期貨商品日均量達81萬6809口，較去年同期成長，主要是股票期貨商品交易量大增，今年到11月底為止，股票期貨商品日均量達31萬3468口，較去年同期日均量10萬5458口大增197.24%。

期交所今年初取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療指數期貨交易許可，6月底推出小型電子期貨新商品，12月上旬小型金融期貨上市，並獲美國CFTC核發交易許可（Commission Certification）。（編輯：張均懋）1101229

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