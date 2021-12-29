台股漲逾50點收18248.28點 盤中和盤後續創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股延續28日創新高氣勢，盤中指數屢創歷史新高，終場收在18248.28點，上漲51.47點，續創收盤歷史新高。法人指出，台股企業獲利展望良好，半導體成長循環持續，市況供不應求，可中長線布局。

儘管美股走勢分歧，台股今天延續28日指數創新高氣勢，一度來到18283.25點，上漲86.44點，再創歷史新高，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數漲幅收斂，大盤回檔在18200點附近高檔整理，午盤過後OTC指數回神，台積電和聯發科等電子權值股領漲，金融助攻，走勢加溫，台股續創盤中新高。

終場台股加權股價指數上漲51.47點，收在18248.28點，續創收盤歷史新高，不過成交值相對萎縮到新台幣2398.86億元，是今年以來單日次低量。電子股今天成交值約1459億元，占比約60.8%，航運股成交值約289億元，占比約12%。

電子股尾盤漲幅收斂，終場小漲0.15%，金融股上漲0.8%，晶圓代工龍頭台積電終場上漲0.16%，收在616元，聯電收在65元，小漲0.46%，聯發科盤中攻上1200元歷史新高價，終場收在1185元，小漲0.85%，日月光投控收在106元，小漲0.47%。

鴻海收在105元，下跌0.47%，台達電收在278元，小漲0.18%。大立光終場收在平盤2405元。航運股持穩終場小漲0.07%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國聯準會（Fed）啟動縮減購債，貨幣政策漸進調整，預期通膨壓力可在明年緩解，對股市影響可減緩。

展望台股產業基本面，劉宇衡指出，企業獲利展望良好，半導體成長循環仍在持續，雖然短期市場對終端需求雙重下單有些疑慮，但景氣回升，消費需求保持擴增，市場對高速運算（HPC）、汽車電子仍抱持樂觀看法，外資也預期明年晶圓代工、載板、矽晶圓等持續供不應求。

展望台股後市，劉宇衡指出，台股在16500點止跌回升，16800點以下形成雙重底，年線約16957點與半年線約17333點間具底部型態，可中長線布局。

觀察類股族群，劉宇衡建議可留意利基成長型、高股息等防禦性佳的個股，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上、且有高度成長標的。（編輯：趙蔚蘭）1101229