護國神山群領軍台股創高 法人：元旦後仍聚焦半導體

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（中央社記者潘智義台北28日電）美股費城半導體指數大漲，台積電又傳出在台中設廠消息，台股今天由台積電領軍，加權指數大漲147點，萬八之上再創新高。法人指出，元旦後的台股焦點，還是半導體族群。

台股今天盤中高點18197.36點、收盤指數18196.81點，分別創下盤中及收盤歷史新高，成交值新台幣2592.87億元，加計盤後交易約2629.18億元。

美股齊漲，以費城半導體指數漲幅2.72%最大；今天又逢台灣半導體展（SEMICON Taiwan 2021）開幕，台股權值王台積電表現搶眼，讓台股封關前增添火力，持續創新高。

台積電今天收在615元，上漲9元，漲幅1.49%，成交金額207億元，為今天成交金額最大的個股。

台積電引爆半導體設備、供應鏈族群大漲，三福化收162元、中砂收107元，都是漲停價。長華收36.2元，大漲5.23%；勝一收162.5元，大漲6.91%；辛耘盤中大漲，最後收在89.3元，上漲4.2%；精材上漲4.38%，以143元作收。

群益投顧分析師廖健佑接受中央社電話採訪時表示，台積電供應鏈雖然是今天盤面主角，但也僅部分個股有表現，加上台股整體成交量能偏低，半導體族群能否在進入2022年之際維持強勢，將是元月行情表現的關鍵。

廖健佑直言，雖然看好元月行情，但短線快速輪動，即便族群內也可能輪動，選股仍須謹慎。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰建議，台股今天價漲量縮，先分散布局；雖然明年1月外資放完長假，可望帶動元月行情，隨後接續農曆年前的紅包行情，且指數仍有機會再創新高，但不排除先小回再上攻；因此，在股票健康輪動格局下，仍宜分散布局。（編輯：楊蘭軒）1101228