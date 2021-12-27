台股挺住外資賣壓今年大漲3316點 漲幅居亞股之冠

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台股27日收盤站上萬八關卡，再創歷史收盤新高，今年來指數飆漲3316.41點，漲幅居亞洲之冠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北27日電）台股進入封關倒數階段，外資今年來至12月24日賣超逾5000億元，台股指數今天收盤卻站上萬八關卡，再創歷史收盤新高，今年來指數飆漲3316.41點，漲幅居亞洲之冠。法人表示，內資是推升指數創高最大功臣。

台股今天量能萎縮，成交值僅新台幣2364.46億元，創今年量能新低，加權指數卻開高走高，站上18000點關卡，終場收在18048.94點，刷新歷史新高，上漲87.3點。

觀察各類股表現，僅機電及電子類股指數同步創下歷史新高；電子類股中，以電子零組件及電子通路族群表現相對較強。

市場關注的半導體股並無突出表現，類股指數今天收在433.9點，上漲0.59%，漲幅略低於整體電子類股的0.62%；此外，半導體類股指數距2月創下的史上最高紀錄445.48點，仍有約2.6%的差距。

據證交所統計，外資今天買賣交易總金額不到1000億元，僅約954億元，較12月1日1798億元銳減約47%。兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，外資休假是影響台股量能萎縮的主因。

雖然多數外資處於耶誕長假之中，但外資今天依然買超台股113.39億元；據統計，外資已連續5個交易日合計買超502億元。

外資今年來對台股依然站在賣方，至12月24日累積賣超約5026億元。分析師王兆立表示，市場普遍認為美國聯邦準備理事會的貨幣政策可能趨向緊縮，美元可能走強，是外資對台股採取保守策略的主因。

不過，在外資連續2年大舉賣超台股的情況下，台股依然能有創新高的強勁表現，加權指數今年來大漲達3316.41點，漲幅高達22.51%，領先日、韓、港、星及中國等主要股市，漲幅居亞股第一。

新光投信董事長劉坤錫說，包括投信、自營商及壽險金控等內資，是推升台股創高的最大動能，主要是今年產業景氣佳，企業獲利表現亮麗，台股基本面及獲利題材是吸引大型法人搶進的主因。

針對通膨及美國明年可能升息等干擾因素，劉坤錫表示，可能影響盤勢波動；不過目前市場初步反應相關變數，明年接近市場預期升息的時間，對盤勢的影響才會增大。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，明年產業景氣依然樂觀，可望延續成長趨勢，儘管短期量能不足，不過類股良性輪動，預期指數仍可望維持緩漲走勢。（編輯：張良知）1101227