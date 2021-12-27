台股封關倒數 法人：明年景氣向上有望推升指數

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（中央社記者張建中台北27日電）台股即將於30日封關。法人預期，台股步入封關倒數階段，在明年景氣可望持續向上，市場對元月行情高度期待，指數不排除有機會再創新高。

國內外產業訊息方面，陽明前董事長謝志堅看好明年運輸需求仍大於供給，海運市況將延續多頭，有望好到明年第3季。船公司今年獲利將寫下新高，他認為明年獲利將與今年相當。

中鋼董事長翁朝棟指出，中鋼前3季營運績效為亞洲鋼廠第一，市值更擠上全球前3名，今年獲利表現將創下建廠以來新高。展望未來，中鋼將朝「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」方向努力。

鴻海透過子公司轉增資印度當地孫公司3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。

國際半導體展實體展覽28日將在南港展覽館一館登場，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）指出，將有650家廠商參展，共2150個攤位，規模創歷史新高。

法人表示，受年底假期影響，近期交投降溫，不過類股良性輪動，整體格局正向。台股即將於30日封關，因明年景氣持續向上，市場看好明年元月行情，預期指數不排除有機會再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1101227