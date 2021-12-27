外資連5個交易日買超台股 共502億元

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天收盤站上18000點關卡，收在18048.94點，上漲87.3點，創收盤歷史新高。外資買超新台幣111.65億元，搶進面板股及晶圓雙雄；外資連續5個交易日共買超台股502億元。

台股今天開高走高，加權指數收漲87.3點，站上18000點關卡，收在18048.94點，漲幅約0.49%，成交值2364.46億元。

外資及陸資買超111.65億元，自營商買超13.83億元，投信賣超12.09億元；三大法人合計買超113.39億元。外資已連續5個交易日共買超502億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超群創最多，達2萬4142張。買超彩晶1萬7872張，居第2名。外資還買超兩大晶圓代工廠台積電、聯電及兩大航空股長榮航、華航。

其餘買超前10名還有大同、國泰台灣5G+、兆豐金及中信金。

外資今天賣超康舒最多，達1萬9126張。外資其餘賣超前10名還有金像電、金寶、華東、欣興、華紙、永豐餘、中鋼、新美齊及怡利電。

分析師王兆立表示，觀察外資前幾天已開始買超台股，並連續4個交易日買超台積電與聯電，市場主流股即將浮現，指數若能拉大空間，預期將有助市場多頭信心，吸引買盤湧入。（編輯：黃國倫）1101227