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台股持續量縮驚驚漲 高價股攻高再現13千金

2021/12/27 17:00（12/27 21:30 更新）
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台股27日持續量縮，成交值新台幣2364.46億元創今年新低；不過高價股卻順勢攀高。（中央社檔案照片）
台股27日持續量縮，成交值新台幣2364.46億元創今年新低；不過高價股卻順勢攀高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹27日電）台股今天持續量縮，成交值新台幣2364.46億元創今年新低；不過高價股卻順勢攀高，亞德客-KY、世芯-KY同登1000元之上，再現「13千金」榮景，推升指數終場站上18000點，續創收盤歷史新高。

台股今天開高走高，盤中指數一度衝上18099.78點，刷新歷史新高，勁揚138.14點；終場漲幅收斂，不過仍上漲87.3點，漲幅0.49%，收在18048.94點，站上18000點關卡，創下收盤歷史新高，成交值2364.46億元。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股近期量能萎縮，今天成交值一舉創下今年來新低紀錄，可能是因為外資年底休假影響。

黃國偉指出，高價股與權值股良性輪動，市場氣氛正向，是推升大盤指數創高的主要動能。權值股中，今天以聯發科表現較佳，盤中一度衝高至1185元，追平歷史最高價，終場收在1145元，上漲25元，漲幅2.23%。

台達電也有不錯表現，今天收在275.5元，上漲5元，漲幅1.85%；台積電收在606元，上漲2元，漲幅約0.33%。

高價股方面，股王矽力-KY股價重新站上5000元關卡，收在5030元，大漲230元，漲幅達4.79%，表現搶眼；股后信驊股價表現相對疲弱，收在3425元，下跌35元，跌幅約1.01%。

其餘千金股股價漲跌互見，較受關注的是亞德客-KY及世芯-KY股價同步登上1000元大關，皆收在1025元，使得台股再現「13千金」。

黃國偉表示，部分市場人士可能憂心近期台股呈現量價背離情況，在指數過高後，恐震盪拉回修正；不過明年產業景氣正向，外資休假結束後大舉翻空可能性不高，預期台股短期可能延續緩漲走勢。（編輯：張良知）1101227

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