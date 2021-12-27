展望2022 匯豐：不明朗因素增加 市況波動將加劇

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）滙豐投資管理今天發佈2022年投資展望，指出不明朗因素增加，市況波動將加劇；2021年的成就意味著投資者在2022年將會面對「償還期」，最大的風險是對需求的負面衝擊及供應鏈復甦放緩。

匯豐投資管理指出，踏入2022年，當前商品需求蓬勃發展及供應鏈受阻的綜合影響預期將會持續。政策正常化逐步推進，令供需失衡的情況加劇，從而對GDP造成壓力，增長預期遭下調。

至於主要經濟體，滙豐投資管理預期增長介乎4至5%，其中以英國及中國處於最高水平，美國及歐洲處於最低水平。這表示即使成本上漲對利潤率造成壓力，仍可預期高個位數的利潤增長。

滙豐投資管理首席全球投資策略師李特（Joseph Little）表示，亞洲向來受惠於全球經濟迅速復甦，惟部分地區仍嚴重滯後。政策正常化逐步推進或會帶來重大影響。金融狀況收緊暴露了經濟體系中的隱藏壓力。而眾多亞洲經濟體正處於更有利的位置，有能力抵抗全球金融狀況收緊，惟與財政赤字及外幣債務水平相關的亞洲外溢影響揮之不去。

李特認為，其中一個亮點或許是東協，雖然表現大幅落後，但隨着經濟逐步重啟，東協將會進入追落後的階段。

匯豐投資管理表示，未來一年，投資者將要面對的最大挑戰是駕馭眾多經濟及市場不明朗因素。需求方面，負面衝擊可能來自新冠病毒疫情重返或是中國大陸的硬著陸情境。在任何一種情況下，滙豐投資管理認為都不會導致嚴重的經濟衰退，惟風險在於增長停滯及投資者重新關注「W」型增長，這或將嚴重損害週期股的前景。

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供應方面，風險來自供應鏈重新連接的速度比預期慢，且勞工供應未有回升，這將意味著通膨持續。否則，強勁的投資週期及「逆向長鞭效應」甚至可能從明年第二季起釋放部分通縮壓力。

滙豐投資管理指出，投資者於過往18個月獲得豐厚回報，惟這些回報大部分是從未來預借來的。收益率、利差及風險溢價同步收窄，資產類別的預期回報將較以往低。估值上升及安全邊際下降令不明朗因素增加。滙豐投資管理預期各類資產的波幅將會擴大。（編輯：郭無患）1101227