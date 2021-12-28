群益期：明年美股無懼通膨續揚 推升台股本益比行情

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）群益期貨首席經濟學家范振鴻今天表示，市場已預期明年美國聯準會（Fed）升息，預估美股持續上漲，漲幅約7%至8%，通膨對美國金融市場和股市已不具威脅。

他指出，儘管明年台股上市櫃公司獲利成長幅度預估在5%之內，明年台股在美股上揚趨勢下，有機會上演大型股推升台股本益比行情。

群益期貨今天下午舉行全球經濟展望記者會和新商品發布會，董事長李文柱表示，台灣產業在人工智慧（AI）、5G、電動車、元宇宙等領域，占有重要地位，投資環境佳；他預期台灣明年景氣會越來越好，明年配發股息會是全球第1名，「外資一定會後悔，回來愛台灣」。

展望明年全球經濟，范振鴻預期，明年全球經濟持續從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，但成長趨緩，通膨壓力持續上升，各國加速緊縮貨幣政策。

提及美股走勢，范振鴻預估，明年美股還會漲，漲到明年期中選舉之前，不過幅度會較今年明顯縮小。

展望美國S&P 500企業明年獲利表現和美股漲幅，范振鴻引述市場分析數據預估，明年美國S&P 500企業獲利成長幅度約12%，美股明年漲幅約7%至8%。

對於各國開始進入貨幣緊縮政策和升息循環階段、美股為何持續上漲，范振鴻指出，明年首季美國國內消費者物價指數（CPI）增速可能會超過7%，之後開始逐步下降，預估明年底美國CPI維持4%至5%，明年美國通膨率可能會較原先預估的2.7%上修，主要是明年租金年增率將大幅上揚。

范振鴻分析，美國租金年增率上揚，對美國金融市場和股市已經不具威脅，從過去歷史數據來看，通膨之下美國S&P 500指數也跟著上揚，多次升息循環，美股跟著大漲。

范振鴻表示，美國投資人對Fed的期待，已將其視為「投資人的保姆」，若經濟政策符合市場預期，即便升息，也可讓美國經濟在穩健道路上成長，市場已預期明年美國聯準會升息，他預估，明年美國經濟成長率仍可落在3%至4%區間。

展望明年投資焦點，范振鴻預期，美元和各國2年債趨勢明確，港股可能持續下跌，美股明年持續上揚，儘管明年台股上市櫃公司獲利成長幅度預估5%之內，明年台股在美股上揚趨勢下，有機會上演大型股推升台股本益比行情。（編輯：楊蘭軒）1101228