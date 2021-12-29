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台股賣出將可當日變現 最快2022年第2季上路

2021/12/29 16:45（12/29 17:00 更新）
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投資人賣股，入帳時間可望改T+0、當日變現，不必再等T+2，預計最快明年第2季上路。（中央社檔案照片）
投資人賣股，入帳時間可望改T+0、當日變現，不必再等T+2，預計最快明年第2季上路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會發布最新函令，將「應收在途交割款債權」納入券商辦理不限用途款項借貸擔保品範圍。投資人賣股，入帳時間可望改T+0、當日變現，不必再等T+2，預計最快明年第2季上路。

金管會28日發布函令，放寬券商辦理不限用途款項借貸擔保品範圍，除原規定的上市櫃有價證券、國內募集投資國內投信基金或期貨基金受益憑證、中央政府債券、登錄櫃買的黃金現貨、其他經主管機關核准的擔保品共5項以外，新納入「應收在途交割款債權」，函令自即日起生效。

應收在途交割款債權，指客戶成交買進、賣出上市或上櫃有價證券價金相抵後的應收價金，以應收在途交割款債權為擔保者，借貸期限以2個營業日為限。

換言之，投資人若有快速變現需求，將可向券商申請不限用途款項借貸，並以應收在途交割款債權作為擔保，支付2天利息費用予券商，入帳時間可從現行T+2縮短為T+0，當日變現。對投資人而言，資金運用靈活度大幅提高。

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金管會證期局官員指出，券商公會2020年底建議證交所作此放寬，證交所進行風險和修法相關研議後，報知金管會，金管會評估後決定在年底發布函令予以放寬，預估將有助市場流動性和投資人資金運用便利性。

金管會統計，目前共有68家券商，其中有26家券商已辦理不限用途款項借貸業務。官員說，在金管會發布函令後，證交所預計明年1月初配合發布相關操作辦法，後續證交所及券商將修正系統，預估需時3個月左右，因此預計最快明年4月底、5月初左右可正式啟動，屆時投資人將可賣股當日就變現。（編輯：楊蘭軒）1101229

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