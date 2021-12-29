外資連7買金控股受青睞 法人：明年加碼台股可期

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天盤中和收盤指數再創歷史新高，外資法人買超台股新台幣132.16億元，已連續7個交易日買超，前10大買超個股就有5檔金控股。

展望外資動向，法人表示，儘管去年到今年，外資在台股累計賣超規模達新台幣1兆多元，若明年台股回檔，外資有機會加碼，聚焦權值股、台灣50、台積電、聯發科等。

台股延續28日創新高氣勢，不僅盤中指數最高來到18283.25點，再創歷史新高，終場收在18248.28點，上漲51.47點，續創收盤歷史新高，不過成交值相對萎縮到新台幣2398.86億元，加計盤後2423.27億元，是今年以來單日次低量。

觀察三大法人動向，外資及陸資買超、投信賣超，自營商買超，合計買超139.5億元，其中自營商買超8.67億元，投信賣超1.33億元，外資及陸資買超132.16億元，外資已經連續7個交易日買超台股。

金融股今天走勢勁揚，終場上揚0.8%，金控股也成為今天外資買超主要標的，元大台灣50排名第1、外資買超1.45萬張，中信金、玉山金分別排名第2和第3，外資各買超1.33萬張和1.21萬張；元大金、開發金、兆豐金排名第7、8、10，外資分別買超1.03萬張、9219張、7786張。

展望外資法人在台股動向，群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪表示，從2020年到今年，外資在台股累計賣超規模達新台幣1兆多元，明年外資可望回補漲幅不大的類股族群，並聚焦權值股、台灣50、台積電、聯發科等，預期外資不會劇烈翻空，若台股回檔，外資有機會加碼台股。（編輯：黃國倫）1101229