美投資環境風險評估報告 台灣居全球第4

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（中央社記者梁珮綺台北29日電）BERI發布今年第3次投資環境風險評估報告，台灣總分為61分，位居全球第4，僅次於瑞士、挪威、韓國。展望來年，BERI調升台灣排名為全球第3，評分61分；2026年也是全球第3，評分則為64分。

經濟部投資業務處表示，美國商業環境風險公司（BERI）每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，今年12月的報告顯示，台灣的投資環境風險評比（POR）總分61分，在列入評比的全球50個主要國家中，排名第4名，報告指出，台灣投資環境風險列為1C等級，投資人可擴大商業及投資行為。

觀察亞洲國家在全球50國的投資環境風險評比排名，台灣為全球第4名，僅次於韓國，其他依序為新加坡與中國大陸第7名、日本第13名、印尼第18名、馬來西亞第20名、越南第21名、印度第24名、菲律賓第27名、泰國第42名。

報告也針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

其中，台灣的「營運風險指標」維持全球第3名，僅次於美國、瑞士，在亞洲排名第一。BERI預期，台灣明年營運風險排名第2名，分數為65分，2026年排名第2名、68分。

「政治風險指標」方面，台灣排名為全球第28名，較上次評比的25名滑落3個名次，在亞洲為第7名，次於中國大陸、新加坡、日本、南韓、越南、印尼。BERI預測，台灣明年政治風險排名為28名，2026年第25名。

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至於「匯兌風險指標」，台灣持續獨占鰲頭，為全球第一，與上次評比相同，觀察「匯兌風險指標」4項副指標，包括國際儲備、外匯創造能力、國外負債以及外匯法令架構，台灣均排名全球第一。

投資處指出，由於全年貿易表現強勁，台灣前9月貿易順差躍升到802.52億美元，年初核准外國直接投資（FDI）開始回升且保持成長趨勢，今年1至9月的FDI總量達到44.18億美元。（編輯：黃國倫）1101229