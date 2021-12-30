景氣續熱有隱憂 中經院：明年上半年製造利潤率走跌

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中經院今天發布12月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI），連續18個月擴張，顯示景氣續熱，但中經院院長張傳章提醒，明年上半年受到供應鏈瓶頸、原物料高漲影響，製造業利潤率將下滑。

至於供應鏈瓶頸問題，張傳章指出，多數採購經理人認為，最快也要到明年第2季才能稍微緩解。

中經院今天舉行「2022短鏈、漲價與轉型下台灣產業展望—台灣採購經理人營運展望研討會」，並發布12月採購經理人指數及2021年下半年台灣採購經理人營運展望調查。

12月PMI已連續18個月呈現擴張，指數微跌0.2個百分點至59.3%；未來6個月展望指數連續17個月呈現擴張，指數為57.9%，與11月相比，擴張速度維持不變。

張傳章指出，製造業今年下半年的營運狀況持續好轉，且預期2022年上半年營運狀況將持續較今年下半年佳。

雖然各項數據多顯示製造業景氣續熱、前景看好，根據中經院調查，製造業營運持續好轉，利潤率表現卻不如預期，且多呈現下降趨勢；今年下半年利潤率較上半年低、指數僅48%，2022年上半年又較今年下半年下降，續跌至47.4%。

張傳章解釋，原物料高漲，加上供應鏈瓶頸、斷鏈情況沒有完全恢復，均導致成本走高，部分業者轉嫁能力較差，自然利潤率就沒辦法跟上。

張傳章也說，2021年製造業景氣暢旺，墊高基期，而生產成本大幅上升不只有原物料，隨著基本工資調升，勞力成本也跟著走揚，這些都會讓廠商背負較重的成本壓力，進而影響利潤率。

媒體詢問，供應鏈瓶頸、斷鏈等情況何時才會緩解，張傳章表示，多數採購經理人認為，最快要到2022年第2季才可能稍微緩解，但目前仍存在許多變數，Omicron變異株疫情發展也會影響供應鏈恢復時程。

至於服務業表現，12月未季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）由11月的創編以來最快擴張速度62.3%，回跌3.7個百分點，降至58.6%，仍連續6個月呈現擴張。

張傳章指出，非製造業不論營業狀況或是利潤率，今年下半年都比上半年好，而且預期2022年上半年比今年下半年好。

張傳章解釋，近期國內疫情趨緩，又逢年底消費旺季、政府推出五倍券，刺激消費動能，預期明年NMI會持續復甦，且2022年外銷基期已高，經濟成長動能反要仰賴國內消費復甦帶動。（編輯：潘羿菁）1101230