強勁復甦 11月景氣燈號連10紅續創史上最長紀錄
2021/12/27 16:14（12/27 18:00 更新）
國發會27日發布11月景氣燈號，已經連續10個月亮出代表景氣「熱絡」的紅燈。圖為台北市中山站商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天宣布好消息，11月景氣燈號連續第10個月亮出代表景氣「熱絡」的紅燈，續創史上最長紀錄，經濟復甦力道強勁且全面；國發會官員更指出，年底適逢採購旺季，12月可望邁向連11紅。
11月景氣燈號
續亮紅燈，9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，貨幣總計數M1B、製造業銷售量指數皆由紅燈跌落至黃紅燈，分數各減少1分；併計之後，綜合判斷分數減少1分、降至38分。
景氣燈號小百科
根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下：
- 紅燈：景氣熱絡
- 黃紅燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
- 綠燈：當前景氣穩定
- 黃藍燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
- 藍燈：景氣低迷
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儘管綜合判斷分數落至38分、是紅燈的分數區間下緣，只要再減1分，就會轉呈黃紅燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，年底是採購旺季，需求相當暢旺，有利於出口、消費活動維持熱度，12月仍有機會續亮紅燈。
吳明蕙補充，就算明年受到高基期因素影響，年增率放緩，景氣燈號落至黃紅燈，「黃紅燈以上都還是景氣很好」。
吳明蕙指出，11月出口金額創下歷年單月新高，而且從景氣燈號9項構成項目來看，不只出口亮紅燈，生產、投資、批發零售餐飲等指標同樣是熱絡紅燈。
雖然非農部門就業人數維持低迷藍燈，吳明蕙解釋，這項數列本來就反應比較慢，不過年增率跌幅已逐步收斂，主計總處按月公布的失業率也持續下滑；整體來看，國內景氣走向全面復甦。
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吳明蕙認為，截至11月，景氣燈號已經連10紅，續創歷史最長紀錄，顯示當前景氣擴張力道相當強勁。
展望經濟前景，吳明蕙樂觀看待，但也提醒存在風險，疫情發展是最大的不確定性，尤其歐美Omicron變異株蔓延，如果疫情持續延燒，讓供應鏈瓶頸更嚴重，加劇缺料、生產不順等現象，將影響台灣貿易表現；若疫情嚴峻，也會國內衝擊消費信心，因此後續須審慎關注疫情發展、妥為因應。（編輯：楊凱翔）1101227
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