強勁復甦 11月景氣燈號連10紅續創史上最長紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國發會27日發布11月景氣燈號，已經連續10個月亮出代表景氣「熱絡」的紅燈。圖為台北市中山站商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天宣布好消息，11月景氣燈號連續第10個月亮出代表景氣「熱絡」的紅燈，續創史上最長紀錄，經濟復甦力道強勁且全面；國發會官員更指出，年底適逢採購旺季，12月可望邁向連11紅。

11月 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 續亮紅燈，9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，貨幣總計數M1B、製造業銷售量指數皆由紅燈跌落至黃紅燈，分數各減少1分；併計之後，綜合判斷分數減少1分、降至38分。

儘管綜合判斷分數落至38分、是紅燈的分數區間下緣，只要再減1分，就會轉呈黃紅燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，年底是採購旺季，需求相當暢旺，有利於出口、消費活動維持熱度，12月仍有機會續亮紅燈。

吳明蕙補充，就算明年受到高基期因素影響，年增率放緩，景氣燈號落至黃紅燈，「黃紅燈以上都還是景氣很好」。

吳明蕙指出，11月出口金額創下歷年單月新高，而且從景氣燈號9項構成項目來看，不只出口亮紅燈，生產、投資、批發零售餐飲等指標同樣是熱絡紅燈。

雖然非農部門就業人數維持低迷藍燈，吳明蕙解釋，這項數列本來就反應比較慢，不過年增率跌幅已逐步收斂，主計總處按月公布的失業率也持續下滑；整體來看，國內景氣走向全面復甦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳明蕙認為，截至11月，景氣燈號已經連10紅，續創歷史最長紀錄，顯示當前景氣擴張力道相當強勁。

展望經濟前景，吳明蕙樂觀看待，但也提醒存在風險，疫情發展是最大的不確定性，尤其歐美Omicron變異株蔓延，如果疫情持續延燒，讓供應鏈瓶頸更嚴重，加劇缺料、生產不順等現象，將影響台灣貿易表現；若疫情嚴峻，也會國內衝擊消費信心，因此後續須審慎關注疫情發展、妥為因應。（編輯：楊凱翔）1101227