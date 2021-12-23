投資台灣方案延至113年估吸引9000億 資格新增淨零碳排

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院會今天通過投資台灣三大方案延長3年至民國113年底，預期新增新台幣4300億元貸款額度，吸引投資規模可達9000億元，估計創造4萬個就業機會；這次新增資格為配合政府淨零碳排政策，未來若廠商無法節能減碳，將無法申請。

行政院會今天拍板延長「投資台灣三大方案」，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中表示，投資台灣三大方案成果豐碩，政府也優化投資環境，確保穩定供水、供電，這2年來科學園區用地共新增也超過600公頃用地。

蘇貞昌表示，今天延長投資台灣三大方案，且為配合「2050淨零排放」政策目標，也鼓勵從事循環經濟的投資，盼方案能為產業打下未來10年、20年的發展基礎。

投資台灣三大方案包含「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」。根據投資台灣事務所資料，截至110年12月17日，總投資金額已達約新台幣1兆5534億元，預估創造就業人數12萬3425人。

方案如今將延長3年至113年底，預期新增4300億元貸款額度，吸引投資台灣的資金規模可達9000億元，共創造4萬個就業機會；個別來看，台商回台貸款額度最多，占2100億元、根留台灣1200億元，中小企業則為1000億元。

延長方案也做了部分調整，據經濟部資料，三大方案補助期限皆由原本5年調整為3年，此外，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.5%、20億元至100億元0.3%及逾100億元0.1%。

中小企業部分，支付銀行委辦手續費部分由1.5%調整為0.7%，其餘申請及行政規則維持不變，委辦手續費由國發基金支應辦理。

另外，延長方案共同資格部分，刪除「美中貿易戰受衝擊的業者」，並增列「配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之業者」，其餘資格要件同原方案。

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經濟部次長曾文生在行政院會後記者說明，追加4300億元的貸款額度，是估算未來投資金額後做的評估，加上原方案還有貸款餘額約600億元，實際上貸款額度將達4900億元，若未來有需要調整貸款額度，將滾動式檢討，且運用基金也較有彈性處理空間。

至於淨零碳排部分，曾文生說，審查時將請企業以正面表列方式呈現，包含企業是否使用綠電、採用節能或是低碳排設備、執行熱能回收或循環回收、規劃綠建築，或自我舉證其他投資有助於淨零碳排政策的項目。（編輯：潘羿菁）1101223