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投資台灣三大方案增設減碳條件 經部將採個案審查

2021/12/23 14:51
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（中央社記者梁珮綺台北23日電）政院今天通過投資台灣三大方案延長3年、實施至民國113年底，並新增廠商達成節能減碳條件；經濟部表示，綠能適用門檻沒有通案標準，依據產業別、企業規模與投資金額等彈性審查。

行政院會今天拍板延長「投資台灣三大方案」，預期新增新台幣4300億元貸款額度，吸引投資台灣的資金規模可達9000億元，共創造4萬個就業機會，不過，配合2050淨零轉型政策，將要求廠商達到節能減碳條件。

根據經濟部規劃，節能減碳條件包括使用綠電或設置再生能源設備、採用節能或低碳排設備、熱能回收或循環回收、規劃綠建築，或自我舉證其他投資有助於淨零碳排政策的項目。

經濟部投資業務處長張銘斌說明，配合政府2050年淨零轉型目標，針對投資三大方案增設共同資格，也就是，提出綠能相關規劃。

至於節能減碳是否設定審查標準，張銘斌指出，考量到大企業及中小企業能夠達成條件不同，各產業樣態、企業投資金額也不盡相同，因此在節能減碳門檻不會設定通案標準，將採個案審查原則。

張銘斌舉例，傳統產業工廠面積廣大，業者可在屋頂設置太陽能板發電；或是餐飲業設置中央廚房，物流業規劃智慧倉儲，均可朝綠建築設計。

以電子業來說，半導體、面板或印刷電路板業，若能做到循環再利用，像是使用再生水、熱能回收，或將老舊設備改為低碳排設備，也算達標。

他指出，現行遞出申請案當中，有超過一半業者做得到節能減碳，「不管是任何行業，都可以達成」。

投資台灣三大方案包含「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，截至17日止，以吸引1109家企業投資台灣，金額達新台幣1兆5534億元，目前尚有65家企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1101223

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