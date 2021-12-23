投資台灣三大方案延長3年 電子資訊為投資主力

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）政院今天拍板投資台灣三大方案延長3年，最新數據顯示，現行方案已吸引1109家企業投資逾新台幣1.5兆元，就金額來看，以台商回台近兆元最高，投資主力多為電子資訊業，其次為金屬機電，再次為民生化工。

行政院上午召開院會後記者會，宣布將再延長3年，預期帶動投資9000億元，貸款額度全數由國發基金支應，但新增條件，廠商必須提出具體減碳計畫，像是使用綠電或設置再生能源設備、採節能或低碳排設備、使用熱能回收或循環回收、規劃綠建築等。

由於美中貿易戰帶動全球供應鏈重組，政府為鼓勵台商回台，108年7月實施投資台灣三大方案，分別為歡迎台商回台行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案與中小企業加速投資行動方案，由政府提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，預期總效益為1兆5000億元。

截至17日止，三大方案已吸引1109家企業超過1兆5534億元投資，預估創造12萬3425個本國就業機會，並以電子資訊業、金屬機電業、民生化工業居多，幾乎包辦所有投資動能，指標案件有群創光電、國巨、欣興電子、穩懋半導體等大廠。

以申請家數來看，「中小企業加速投資行動方案」最踴躍，至今有735家通過審核，投資約3106億元，又以金屬機電最多，約1500億元左右，占比近半，其次為民生化工業、再次是服務業。

觀察投資金額，則以「歡迎台商回台投資行動方案」的9972億元最高，投資主力為電子資訊業，逾7600億元，占比約76%，其次為金屬機電、再次為民生化工。

至於「根留台灣企業加速投資行動方案」，截至16日止，則有128家通過審核，投資金額約2457億元，投資主力同樣是電子資訊業，金額約1200億元左右。

目前仍有65家企業排隊待審，顯見投資熱潮爆棚，投資台灣事務所執行長張銘斌認為，主要有2大因素，首先，隨著疫情趨緩，全球景氣復甦，多數台企訂單滿手，必須擴產，而供應鏈重組下，廠商必須另覓生產基地。

他說，歐美市場成本相對較高，對台企而言，不會是首選，而東南亞雖然成本較低，但產業聚落不完整，加上疫情控制不佳，形成干擾而非動能。

其次，中國大陸對台企不友善以及環境不穩定，像是對台灣開罰、實施能耗雙控政策，加速推動台商離開中國大陸。

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相關官員進一步指出，台商回台方案從去年底開始到今年初，部分廠商在觀望拜登政府對中態度，所以較為保留，直到近期回溫，熱度再起；而中小企業一直都很踴躍，儘管有缺工缺料問題，但產能需求強勁，也帶動廠商投資意願。

官員表示，原先的三大方案在今年屆期，多數廠商會趕在期限截止時申請，特別是與半導體相關的企業，受惠大廠回台投資，也展開擴廠行動。（編輯：黃國倫）1101223