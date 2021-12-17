6企業擴大投資39億 金兆鎔科技打造淨零廢研製中心

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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部今天通過6家中小企業擴大投資新台幣39億元，其中金兆鎔科技以循環經濟作為投資策略，預計在竹科投入15億元建置廢棄物循環再利用廠，促進內部能資源循環，打造「淨零廢研發製造中心」。

經濟部投資台灣事務所今天舉行「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添6家中小企業擴大投資39億元，包括韶輝企業、昱沅企業、美元蜜餞食品、鴻勝化學科技、金兆鎔科技及千代公司。

中小企業加速投資行動方案目前已召開117次聯審，通過735家中小企業投資約3106億元，帶來2萬8019個本國就業機會。

經濟部透過新聞稿指出，韶輝企業主要產品為觸控螢幕，應用層面廣泛，專攻歐美市場；著眼智慧機器市場商機，將新增22名本國員工，投入逾3億元在台南市永康區新建廠房，藉此拓展醫療與軍用市場。

昱沅企業代工各種軟／硬膠囊、錠劑等保健食品，因應高齡化時代，規劃投入近5億元在台中大雅區興建廠房，引進新技術與智慧化機械，並增加太陽能、隔熱設施及中水回收等設施，改善能源利用效率及降低耗損率，同時為國內增加20個就業機會。

美元蜜餞食品生產梅子、金棗、李子與橄欖等蜜餞加工產品，曾獲國際風味評鑑獎，首創「日曬屋」突破傳統製程，並以「Mei Yuan美元」品牌行銷國際，計劃在台東卑南鄉新建休閒農場暨加工廠，主打產地直銷兼顧寓教娛樂目的，投資金額達2億元，並創造在地26個就業機會。

鴻勝化學科技為溶劑大廠，主要供應電子級／工業溶劑與回收溶劑服務；公司第1件中小企業投資案已於108年9月通過，由於台灣電子與半導體產業在全球供應鏈位居關鍵地位，相應電子級化學品供不應求，將再斥資10億元投第2案，在彰濱工業區興建廠房，並招募本國員工50名。

金兆鎔科技提供廢溶劑、材料回收與純化服務，計畫在新竹科學園區打造淨零廢研發製造中心，建置廢棄物循環再利用廠，包含管理大樓、實驗室、廢水廠等，將形成內部能資源循環，回收蒸汽並供應製程，減少使用化石燃料；投入金額15億元，可創造70餘個就業機會。

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千代公司由夜市攤販手搖茶飲商起家，現設自有品牌「水云茶堂-阿里山鐵道紅茶」，供應全國119家加盟店製成各種複合式茶飲，將擴大投資逾2億元在南投市建置智慧化中央廚房，統控各店每日營業需求，運算出最適產量及物流排程。

截至目前，投資台灣三大方案合計已帶動1109家企業投資約1兆5534億元，預估創造12萬3425個本國就業機會，後續尚有65家企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1101217