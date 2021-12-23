投資台灣三大方案衝破1.6兆元 大立光擴大投資

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政院23日拍板投資台灣三大方案延長3年。經濟部表示，已通過大立光、百容電子等企業申請案，金額高達新台幣539億元，累計已逾1兆6073億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）政院今天甫拍板投資台灣三大方案延長3年，晚間再傳捷報。經濟部表示，已通過大立光、百容電子、高雄晶傑達光電科技、義隆電子等企業申請案，金額高達新台幣539億元，累計已逾1兆6073億元。

經濟部投資台灣事務所今天再通過大立光、百容電子、八貫企業、高雄晶傑達光電科技、義隆電子等企業斥資539億元擴大投資台灣。截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1116家超過1兆6073億元投資，預估創造12萬8199個就業機會，後續尚有63家企業待審。

台灣光學鏡頭領導廠大立光從美中貿易戰開打以來，就啟動布局，109年起動工興建廠房、導入智慧化機器設備，未來完工後將釋出2500個就業機會，並持續擴大對智慧型手持產品應用服務，在台扎根高階製程技術。

百容電子為專業機械式繼電器、半導體導線架與電子零組件製造商，108年8月已通過首案申請，今年再加碼投資，預計投入近6億元興建廠房，建置繼電器生產線及半導體導線架精密加工區，持續推助台灣電子產業。

八貫企業同樣加碼投資，將再投入6億元興建廠房，導入智能設備及建構雲端資料庫，透過軟硬體升級帶動企業生產效能及產品價值。

高雄晶傑達光電科技為緯創集團子公司，專注於車載與工控相關領域產品製造，為確保產業優勢，並根留台灣，將在高雄投資，深化車載與工控相關布局，預期可為高雄帶來超過千名科技人才就業機會。

義隆電子專精觸控螢幕晶片、觸控板模組暨晶片、指紋辨識晶片、微控制器IC與指向裝置等製造，可運用於3C及各式消費性電子商品，將在新竹縣國際AI智慧園區建新廠、導入先進製程，可望帶動園區內AI產業群聚效應。

行政院會今天通過投資台灣三大方案延長3年至民國113年底，預期新增4300億元貸款額度，吸引投資規模可達9000億元，估計創造4萬個就業機會。（編輯：楊蘭軒）1101223