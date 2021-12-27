大立光上半年每股配31.15元 1/12除息

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）大立光董事會通過，原本上半年盈餘每股擬配發新台幣31元現金股利，因實施庫藏股而調整發放比率，每股發放金額微調至31.15元，除息交易日訂於111年1月12日。

大立光在今年8月股東會修改公司章程，改為每半年配發股利。大立光今天董事會公告，因買回庫藏股，以致流通在外股份總數有所變動，調整發放比率，每股發放股息31.15元；以今年上半年每股盈餘61.69元估算，配發率約50.49%，共計將發出股息41.58億元。

大立光公告，上半年除息交易日訂在111年1月12日，最後過戶為1月13日，停止過戶日期1月14日至18日止；除息基準日1月18日；現金股利發放日在111年2月10日。

大立光於10月首度實施庫藏股，在10月26日至12月24日庫藏股施行期間，共計買回672張自家股票，買回總金額約14億元，每股買回平均價格在2084.8元，相較原先預定買回的1342張，執行率約5成。

大立光指出，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，因此未執行完畢。（編輯：張良知）1101227