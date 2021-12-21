法人回頭喊買 大立光強攻一度亮燈漲停

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）大立光連續2年遇逆風，股價更從5字頭腰斬跌破2字頭，最低來到1960元，除了自救祭出庫藏股外，法人也陸續回頭看好大立光最壞時點已過喊買，激勵大立光連3天大漲，今天盤中再度強攻漲停價2495元。

大立光在陸系外資報告激勵下，今天開高後快速拉高，早盤一度攻抵漲停價2495元，帶動光學類族群個股強勢走高，先進光漲幅超過5%，玉晶光漲幅超過4%，另外包括亞光、新鉅科、佳凌漲幅都超過2%。

大立光從10月底祭出台股最貴庫藏股，截至11月26日止已默默買回580張自家股票，直到12月下旬，法人對大立光看法開始轉變。

美系外資17日喊買大立光，並給予2600元的目標價後，20日陸系外資也來雪中送炭，並出具報告直指大立光已與某一線中國手機品牌簽署採購 LTA（長期供貨合約），明年還有特斯拉（Tesla）、元宇宙、iPhone 鏡頭升級與 iPhone VCM（音圈馬達） 待發酵，暗喻即將觸底反彈。今天本土法人也跟進喊買，目標價上調至3000元。

本土法人表示，大立光預估12月出貨動能約與11月相當，優於預期，這跟市場傳出iPhone出貨動能反轉，甚至有砍單的傳言，是完全相反。根據供應鏈觀察，iPhone缺料情形反而是緩解，出貨轉順。因此維持大立光的買進建議，主要是非蘋手機的拉貨低潮 10月至11月落底，即將啟動2022年第1季的新機拉貨，這次非蘋手機品牌商小米與 OPPO 明年第1季將分別推出高階機種，並且使用8P鏡頭。

另外，法人認為大立光庫藏股仍持續不斷買進，維護股價的心態明顯，預估大立光2022年獲利恢復正成長，維持買進建議，目標價3000元。

針對陸系分析師最新報告指出大立光已與某一線中國手機品牌簽署採購LTA，大立光表示，無法評論，但指出，公司與摩托羅拉訴訟持續進行中。（編輯：趙蔚蘭）1101221