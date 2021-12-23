前11月歲入實收達成率108.2% 財政部估全年創新高

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（中央社記者吳佳蓉台北23日電）財政部統計，截至11月底，中央政府總預算歲入（含稅收及非稅課收入）累計實收新台幣2兆2226億元，為全年預算數的108.2%，估全年歲入將創歷史新高，動能則來自今年稅收好表現。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，公布截至11月底中央政府總預算歲入執行結果。中央政府的歲入包含稅收、非稅課收入（如規費、財產或罰賠款等）兩大類，今年累計至11月底，共收到2兆2226億元，年增2244億元。

對比今年全年歲入預算2兆534億元，今年前11月歲入實收數2兆2226億元已提前超越，達成率108.2%，至年底將更往上升。國庫署副署長顏春蘭表示，預估至年底，全年歲入實收數極有可能超越去年，再創史上新高。

顏春蘭指出，若分開來看，今年非稅課收入，包含營業盈餘及事業收入、財產、規費、罰賠款及其他收入等，與去年相比呈現衰退，前11月實收數3113億元，年減1698億元，減幅達35.3%；主因去年有5G釋照特許費收入（1422億元）及世貿三館地上權權利金（313億元）的一次性大額收入，墊高比較基期。

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不過，顏春蘭表示，所幸今年稅課收入表現良好，前11月實收數1兆9114億元，年增3941億元，主要受營利事業所得稅、證券交易稅及營業稅帶動，三項稅目分別年增1977億元、1231億元及368億元，反映企業獲利成長、股市量能放大及進口暢旺帶來的稅收果實。

顏春蘭進一步說明，隨歲入情形良好，預估將帶動中央政府總預算，由差短（歲入低於歲出）轉成賸餘（歲入高於歲出）。因此，今年除原編列舉債1675億元未舉借外，還能實質還債1200億元，高於原本法定還本數850億元，盼持續蓄積財政能量，為未來創造更有餘裕、韌性的財政環境。（編輯：楊蘭軒）1101223