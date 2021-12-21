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當沖降稅延3年三讀通過 金管會：有助資本市場穩定

2021/12/21 22:50
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（中央社記者謝方娪台北21日電）立法院今天三讀通過證交稅條例部分條文修正案，當沖降稅優惠延長3年，稅率維持千分之1.5。金管會指出，延長實施政策對資本市場穩定及健全發展帶來助益，也提醒投資人進行當沖交易審慎操作。

立法院院會今天三讀通過「證券交易稅條例第2條之2、第3條」修正案，延長實施現股當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5的減半課徵機制至2024年12月31日。

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金管會證期局副局長郭佳君今天在例行記者會表示，推動當沖降稅延長期間，金管會徵詢參考許多專家學者意見，並進行多次跨部會協商，如今修正案順利通過，特別感謝財政部及各立法委員指導及支持，在今年底當沖降稅期限即將屆滿前，確定延長實施政策，對整體資本市場穩定及健全發展帶來一定助益。

郭佳君也提醒，投資人運用當沖交易策略時，必須審慎操作並注意相關交易風險，金管會也會督導周邊單位進行教育宣導，也要求證券商持續對投資人強化相關交易風險控管，證交所和櫃買中心也會依照股市監視機制，密切注意整體市場當沖交易狀況。（編輯：楊凱翔）1101221

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