11月5大銀行新承做房貸 房地合一上路以來新高

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（中央社記者吳佳蓉台北23日電）中央銀行今天公布11月5大銀行新承做房貸達新台幣719.06億元，創2016年來房地合一上路以來新高，主要反映六都移轉棟數增加，房貸利率則與上月持平為1.351%。

央行今天公布11月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為719.06億元，較10月增加89.5億元，創2016年來新高；房貸利率則與上月持平為1.351%。

對5大銀行新承做房貸量升抵房地合一上路以來新高，央行經研處副處長蔡惠美解釋，與11月六都建物買賣移轉棟數成長，新成屋整批分戶貸款增加有關。統計11月六都買賣移轉棟數月增9%，其中以高雄市月增15.59%最多，台北及新北市月增幅度也逾1成。

蔡惠美指出，房貸利率方面，雖10月特地請國銀來開會，要求務必根據授信風險，落實差異定價；不過，新承做購屋貸款很大一部分是來自首購、自住，另一部分還有公教人員優惠貸款及優質客戶貸款，這些適用利率都較低，是造成11月房貸利率與10月持平主因。

對媒體追問，央行已四度採行選擇性信用管制，房貸餘額仍在上升，是否代表效果有限。

蔡惠美回應，央行職責是緊盯銀行放款，避免資金過度流向不動產，以維持金融穩定，是從授信風險來著手；近期購屋貸款增加也可能是反映房價上漲，房價高或房市交易量多，貸款量就會上升，貸款餘額就會增加。

她強調，「信用管制成效不會是立即的」，目前信用管制成數最多已降到4成，效果應該會慢慢顯現出來。

蔡惠美重申，這波房市熱絡為全球性的，此外，台灣比較特別的是還受到基本面帶動，美中貿易戰以來，台商回台投資熱絡，隨著台積電等台商從北到南擴廠，會增加當地就業人口，產生外溢效果，房市上漲基本面帶動是很大的因素。

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此外，11月5大銀行周轉金貸款金額為6804.73億元，月增1038億元，但利率比上月下降0.058個百分點至1.039% 。蔡惠美解釋，主要是政府借款所致，除國庫借款外，還有地方政府、科學園區借款，合計近千億元，金額不低，同時政府借款利率通常又偏低，因此拉低整體利率水準。

資本支出貸款方面，11月820.03億元，月增145億元，利率1.562%，月增0.031個百分點。蔡惠美表示，11月特別的是5大銀行都更危老貸款金額有大額增加，加上土建融利率較高，進而帶動利率走升。（編輯：蘇志宗）1101223