40年房貸減輕首購負擔 申辦條件比一比

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（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北19日電）多家銀行推出40年房貸，拉長房貸還款期，藉此減輕年輕首購族群負擔。不過，銀行列出申貸條件，除了將審查房屋物件狀況，也會審核申貸人年齡、收入及是否具備首購身分，並非人人均能申請。

房貸利率來到歷史相對低點，房市也持續熱絡，包含星展銀行、合庫商銀與永豐銀行等多家銀行業者推出「40年房貸」，搶攻房貸商機。

星展銀行表示，數年前便推出40年房貸的方案，限首購族申請，優點在於貸款期限拉長，可降低月付金，增加資金運用的彈性空間；不過，實際貸款條件仍要考量申貸人的收入、信用狀況、物件條件等因素。

永豐銀行40年房貸專案，利率1.33%起，貸款成數最高8成5，並給予寬限期3年，對象同樣只限名下無自用住宅的首購族，考量為長年期貸款，限制借款人年齡應在35歲以下，屋齡則要在20年以下。

合庫商銀40年房貸專案利率1.31%起，最高可貸到房屋鑑估價值8成，寬限期最長3年；貸款限制較少，唯一強制要求是需為首購，之後再視個案狀況判斷核貸條件。

銀行業者說明，台灣男性平均餘命為80歲、女性84歲，從貸款年期40年回算，40歲以下民眾申貸會比較容易通過審核，另外也會實地勘查房屋建材、剩餘耐用年限等條件。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基提醒，選擇房貸應考量利率、期望貸款額度，以及貸款年限3大要素。

孫可基進一步解釋，若民眾希望貸款額度高，利率也會隨之提高；若想將繳款年限拉長，相對必須付出更多利息。因此，民眾在選擇房貸前，應綜觀考量自身需求，才能決定三項要素的優先順序，進而選擇最適合自己的房貸方案。

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永豐銀行建議，民眾選擇40年房貸時，應考量自身負擔能力，避免購買坪數過大、單價過高的房子；因貸款年期較長，應衡量是否具長期穩定收入來源，避免收入中斷而無法負擔。同時，目前利率處於低點，也要考慮未來升息時月付金增加風險。

合庫商銀表示，客戶買房大多選擇30年房貸，不過仍有一些族群需要40年房貸支持，因此仍會續做。在實務上，40年房貸客戶隨著年紀變大、收入增加，大多會提早繳清貸款。（編輯：張良知、楊凱翔）1101219