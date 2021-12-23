住展：老屋重建占北市案量7成 慎防高容積獎勵陷阱
2021/12/23 20:31（12/23 21:40 更新）
（中央社記者蔡芃敏台北23日電）住展指出，台北市今年至12月下旬新案推案量達新台幣2763億元，其中老屋重建案量占比7成。雖然老屋重建商機看佳，但若未來需求面下降、供給持續放大，銷售風險將因此上升，慎防掉入高額容積獎勵陷阱。
住展雜誌統計，今年截至12月20日，台北市新建案累計推案量約2763億元。其中，包含都市更新、危老重建推案量約1981億元，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。
住展雜誌研發長何世昌表示，在高額容積獎勵之下，台北市接近2/3新建案供給量源自於老屋拆除重建，素地推案比例已降至約1/3。
他說，雖然北市老屋重建案量占比來到新高，不過比重還沒到達天花板。若近年老飯店交易潮在未來轉為推案潮，老屋重建案量比重仍有機會再攀高。
根據住展統計，台北市新建案可售戶數已連續4年在6000戶以上，供給量處於高水位，更已超過2014年以前多頭水準。
雖然老屋重建商機看佳，不過何世昌提醒，業者仍需注意老屋重建、高額容積是個「甜蜜陷阱」，既具備龐大商機，卻也潛藏危機。
他說明，現在雖安全無虞，但若未來需求面下降，或是重建量能進一步擴張，建案的銷售風險將因此上升，業者應居安思危，慎防掉入高額容積獎勵陷阱中。（編輯：楊蘭軒）1101223
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